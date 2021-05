Prismässigt ligger naturbetesköttet mellan konventionellt kött och Kravkött (arkivbild).

Intresset för naturbeteskött ökar både bland konsumenter och bland producenter. Svenskt Sigill har i dag 48 certifierade gårdar som producerar naturbeteskött vilket är en ökning med tio gårdar på ett år.

– Vi märker att uppmärksamheten kring naturbeteskött har ökat. Vi får också fler samtal från lantbrukare som är intresserade och vill veta mer om certifieringen, säger Britt Rahm, vd på Sigill kvalitetssystem.

Britt Rahm, vd på Sigill kvalitetssystem.

Naturbeteskött lanserades under eget varumärke hos Coop 2019 och står i dag för kring 1 procent av den totala köttförsäljningen men efterfrågan har ökat stadigt. 2020 var uppgången 40 procent och under första kvartalet i år steg försäljningen med ytterligare 40 procent.

– Till en början var vi lite oroliga för att naturbetesköttet skulle ta kunder från det kravmärkta köttet men det ligger kvar kring 10 procent, säger Majsan Pense, kategorichef kött på Coop.

Majsan Pense, kategorichef kött Coop

”Lite högre ätkvalitet”

Prismässigt ligger naturbetesköttet mellan konventionellt kött och Kravkött.

– Med det urval på djur som vi har och det krav som finns på mörning via Svenskt Sigill så skulle jag säga att naturbetesköttet har lite högre ätkvalitet än Krav. Vi har valt bort de minsta och magrare djuren vilket gör att fetthalten blir lite jämnare. Eftersom vi köper in hela anatomin ser vi exakt vad vi får in för djur och att det är väldigt jämn och hög kvalitet på dem, säger Majsan Pense.

Hon vill inte ange hur mycket naturbeteskött Coop säljer i dagsläget eller hur stor försäljningen är i absoluta tal men gör bedömningen att efterfrågan kommer att fortsätta växa.

– Det betyder att vi vill köpa in mer naturbeteskött och det är också budskapet vi vill skicka till producenterna, säger Majsan Pense.

Ser en långsiktig efterfrågan

Coop köper in naturbeteskött från HK Scan där Torbjörn Lithell är försäljningsdirektör. Han har sett en generell ökning i efterfrågan på naturbeteskött.

– Vi jobbar med lantbrukarna för att ta fram mer naturbeteskött. Det går lite i vågor men det som nu sker inom segmentet är jätteintressant. Vi ser en långsiktig efterfrågan och då bygger vi för det. Nu letar vi fler lantbrukare som kan producera, säger Torbjörn Lithell.

Torbjörn Lithell, försäljningsdirektör på HK Scan.

Fakta: Naturbeteskött

Märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött ställer bland annat krav på att djuren ska gå på naturbetesmarker på sommaren, men även att de får en stor andel grovfoder på vintern.