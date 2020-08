Stal get – åkte fast på bar gärning

Fyra misstänkta gettjuvar åkte fast utanför Kristianstad natten till onsdag. Efter midnatt upptäcktes fyra män – varav en är under 18 år – som gick in i en hage i Degeberga.

– Vi har ju en uppmärksam privatperson som ringer in och berättar om personer i en hage som försöker fånga in en get. Det reagerar vi på, säger polisen presstalesperson Jimmy Modin till TT.

De misstänkta gettjuvarna hann inte långt innan de åkte fast. Polisen stötte på dem under utryckningen, och när bilen kontrollerades upptäcktes geten.

De fyra är nu misstänkta för stöld, och geten kunde återvända till sin hage.

– Den ska må bra. Patrullen gav den skjuts tillbaka.

TT: Hur vanligt är getstölder?

– Det är ovanligt helt klart, det är första gången som jag hört talas om att just en get blir stulen, säger Jimmy Modin.

För några år sedan fick en annan stöld stor uppmärksamhet, då geten Getrud rövades bort från ett gårdsmejeri utanför Hässleholm. Hon återfanns senare, 60 mil bort, när hon räddades ur en het bil vid en badmintonhall i Stockholm. Två personer åtalades senare för djurplågeri.