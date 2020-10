– Vi räknar med att flytta in de första grisarna under september, berättar ägaren Mats Olsson.

Erik, Mats, Cecilia och Karl Olsson från Holmsbergs gård ser fram emot taklagsfesten. Snart är deras nya stora grisstall färdigbyggt.

Tillsammans med sin fru Cecilia Olsson driver Mats Olsson ett lantbruksföretag i Ljungbyholm söder om Kalmar. Deras grisproduktion har utökats i etapper.

– Under en tioårsperiod har vi investerat för 60 miljoner kronor. Bland annat har vi fördubblat vår suggproduktion, byggt en ny spannmålstork och nya brunnar, säger Mats Olsson och fortsätter:

– Efter detta satsar vi nu ytterligare 30 miljoner kronor på ett nytt stall för våra slaktsvin.

Det nya grisstallet kommer vara toppmodernt, förklarar Karl Olsson.

Ansökan om att få bygga stallet lämnade paret in för mer än tre år sedan, men tillståndet överklagades i flera instanser av 29 personer som bor i närområdet. Grannarna har varit oroliga för ökad lukt från gårdens grisar, men domstolarna har i samtliga fall gett klartecken till den utökade grisproduktionen.

I december förra året sa Mark- och miljööverdomstolen nej till att ge de klagande prövningtillstånd. Det var ett slutgiltigt beslut, som inte gick att överklaga.

– Ett välkommet besked. Sedan dess har vi blickat framåt, för att genomföra den satsning som vi planerat för länge, säger Karl Olsson, son i familjen och ansvarig för stallbygget tillsammans med sin far. Hans bror Erik ansvarar för gårdens växtodling.

På grund av överklaganden har det tagit tre och ett halvt år att få det nya grisstallet på plats, berättar Mats Olsson.

Kan dra ut på tiden

Enligt Mats Olsson är de luttrade – även vid tidigare byggnationer har de byråkratiska processerna dragit ut på tiden.

– Tyvärr måste man vara beredd på att det tar mycket lång tid att genomföra ett sådant här projekt, eftersom det går att överklaga i flera instanser, säger han.

Byggnationen har pågått sedan månadsskiftet mars/april i år.

– Under sommaren har arbetet löpt på som planerat. Vi flyttar in de första grisarna under september och räknar med att ha hela byggnaden färdig under oktober. Coronapandemin har inte orsakat oss några extra förseningar, berättar Karl Olsson.

Både han och hans far upplever att efterfrågan på svenskt kött ökar. Samtidigt har de noterat att många svenska grisstall är gamla och behöver bytas ut i närtid.

– Vår närhet till KLS i Kalmar är en fördel. Avståndet mellan deras slakteri och vårt nya grisstall är bara 15 kilometer, säger Mats Olsson och fortsätter:

– Det känns även motiverande att satsa, eftersom två av våra barn är intresserade och i högsta grad involverade i vårt lantbruksföretag.

Holmsbergs gårds nya grisstall är 36 meter brett och 120 meter långt. Det rymmer 3 750 platser, fördelat på sex avdelningar. Det nya stallet möjliggör en utökning av antalet slaktsvin från 27 000 till 35 000 per år.

– Stallet blir mer modernt än vårt nuvarande, med förbättrad ventilation. Vi ökar samtidigt kvaliteten på utfodringen tack vare ett nybyggt foderkök, berättar Karl Olsson.

Holmsbergs gård utökar nu antalet anställda från 15 till 16 personer.

Familjen Olssons grisuppfödning

Företagsnamn: Holmsbergs gård.

Bolagsform: Enskild firma.

Antal anställda: 16.

Omsättning: 55-60 miljoner kronor.

Resultat: ”Tillräckligt”, enligt Mats Olsson.

Investering: Nytt grisstall, 30 miljoner kronor.

Avskrivningstid på investering: 20 år.

Detta har hänt:

År 2017, januari: Samråd mellan Mats Olsson, Kalmar kommun, Länsstyrelsen och närboende angående ansökan om tillstånd för utökning av djurhållning. Slaktsvinsplatserna beräknas öka från 6 800 platser till 9 254 platser. Sammanlagt planerar lantbruksföretaget en utökning av antalet djurenheter från 1 124 till 1 370.

År 2018, augusti: Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken.

Beslutet överklagas sedan till mark- och miljödomstolen av 29 boende i Ljungbyholm.

År 2019, juli: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

År 2019, augusti: För att få tillståndet hävt begär klagande prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen

År 2019, december: Mark- och miljööverdomstolen nekar de klagande prövningstillstånd.