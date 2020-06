Vi har drivit ett företag under flera år, men för fyra år sedan gjorde vi en större investering i ett nytt djurstall vilket vi finansierade med lånat kapital. Efter det har det varit ganska kämpigt med likviditet och lönsamhet, och det saknas pengar lite då och då. Vi har behövt låna extra pengar som inte var med i vår budget inför investeringen. När vi pratat med banken säger de att vi måste jobba mer med uppföljning för att få bättre koll på företaget. Jag tycker att vi räknar men funderar på hur ofta och vilken uppföljning som vi behöver göra för att komma vidare?

Hans och Helen

Uppföljning innebär att ha full koll på hur verksamheten går. För att göra en bra uppföljning behöver det finnas olika mål som går att följa upp. Målen kan vara i pengar, produktion eller något annan viktig del som har stor betydelse för ekonomin. När vi pratar om mål säger vi att det ska vara SMART.

• Specifikt – tydligt vad som ska uppnås

• Mätbart – hur går det att mäta, det finns mer än bara pengar

• Accepterat – alla som jobbar ska vara motiverade

• Realistiskt – möjligt att uppnå

• Tidsbundet – ett slutdatum att jobba mot

Det är bra att ha två eller tre olika mål som följs upp. Börja med den del som har störst betydelse för lönsamheten eller som kräver mest arbete. Eftersom det finns djur hos er är det bra att dela upp produktionsgrenarna och följa upp varje gren för sig, exempelvis djur-växtodling-skog-entreprenad.

Om vi fokuserar på ekonomiska mål kan uppföljning av olika produktionsgrenar ge oväntade resultat. Ibland tror man att en gren ger bäst resultat för att det är stora intäkter men det är helheten som avgör. Vid fördelning mellan olika produktionsgrenar har internpriset betydelse för hur bra den ena eller den andra produktionen går. Vilket pris ska det vara på spannmålen om de egna djuren är slutkonsument? För att göra det enkelt är det bra att välja alternativpriset, det vill säga det marknadspris som råder under hösten det aktuella året. Priset för inköp av foderspannmål är oftast 10-20 öre/kg högre än försäljningspriset.

När det gäller hur ofta som det är intressant att följa upp det ekonomiska resultatet beror det på vilken produktionsinriktning det är i företaget. I ett växtodlingsföretag där all försäljning sker på hösten är det inte så givande att följa upp kvartalsvis under året utan det räcker ofta med att göra det årsvis eller halvårsvis beroende på hur intäkterna är fördelade under året. Driver du djurproduktion med löpande intäkter är det intressant att göra uppföljningen tätare och då kvartalsvis eller till och med månadsvis om företaget har stor omsättning.

Det enklaste sättet att följa upp det ekonomiska resultatet är att jämföra utfall mot budget. Är det stor avvikelse mot budget behöver man analysera vilka poster som avviker och om det finns rimliga förklaringar eller om det är så att produktionsmålet inte är uppnått. När ni jobbar aktivt med budget och uppföljning – fokusera på det som ni kan påverka.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland