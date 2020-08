Sämre skörd – men inget prislyft

Skördeutfallet i Europa väntas landa på 304 miljoner ton spannmål, jämfört med 316 miljoner ton i fjol. Årets skörd är den lägsta på många år och bakom siffran ligger framförallt en mindre veteskörd. Det är Frankrike och Storbritannien som inte levererar på normal nivå. Och trots att Polen, Baltikum och Spanien redovisar goda skördar räcker det inte för att väga upp årets brittiska och franska nedgång.

I USA är veteskörden i stort sett avklarad. Avkastningen ser ut att hamna kring 50 miljoner ton, vilket är en normalnivå. I stället är det majs och sojabönor som sticker ut i år.

– Vädermässigt är de grödorna som känsligast i början av juli. Vädret har varit bra med lagom regn och utan att några områden rapporterat torka. Prognoser pekar på att riktigt bra majs- och sojabönskördar kan vara att vänta, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Enligt USDA:s juliprognos väntas majsskörden hamna på 381 miljoner ton mot 345 miljoner ton i fjol. För sojabönor handlar det om en skörd på 112 miljoner ton jämfört med 97 miljoner ton 2019.

Vetepriset har kommit ned på Matif under den senaste 14-dagarsperioden och ligger nu kring 180 euro per ton. Enligt Mikael Jeppsson beror nedgång på att skörden är på väg in nu men också att förväntningarna på den amerikanska majsskörden håller priserna nere.

– Jag tror att den stora amerikanska skörden kommer att lägga lite av en våt filt över spannmålsmarknaden en tid framöver. Även om det kanske är lite tidigt att säga vart Matif tar vägen. Skörden har precis startat i Östersjöområdet och mycket kan hända, säger han.