Det var organisationerna We Effect och Vi-skogen som bjudit in ett antal riksdagsledamöter på den digitala resan till Kenya för att visa vardagen för två kvinnliga småskaliga lantbrukare.

Enligt FN bor 80 procent av de som lever i extrem fattigdom i världen på landsbygden och har jordbruk som en av sina huvudsakliga sysselsättningar. Kvinnor är överrepresenterade bland världens fattiga, men har ofta svårt att bruka eller ha äganderätt till odlingsbar mark.

Den digitala resan anordnades av organisationerna We Effect och Vi-skogen som genom olika projekt arbetar för att utrota fattigdomen i världen. En gemensam nämnare för organisationerna är deras fokus på jämställdhet.

”Min dröm är att ha tio kor”

Efter introduktionen kopplas vi ihop med ett kamerateam i Kenya för att träffa dagens första lantbrukare. Det är Consolata Chikombe som driver ett småskaligt jordbruk nära Mount Elgon i västra Kenya. Hon har fem barn och sex barnbarn som bor på den familjeägda gården som hon ärvt.

Efter lite teknikstrul dyker Consolata Chikombe upp på skärmen med ett brett leende: ”Welcome to my farm!”

Hon ödslar ingen tid på småprat utan börjar stolt och mycket engagerat visa upp gården. Det första vi ser är en ko som står skymd i skuggan inne i ett träbås.

– Den var väldigt smal förut men nu har den fått tillräckligt med mat och producerar 10 liter per dag, berättar hon.

I området producerar de flesta lantbrukarna i genomsnitt 3 liter mjölk per dag. Consolata Chikombes är delaktig i ett projekt som får stöd av Vi-skogen som arbetar med att öka intäkterna för mjölkbönder.

Coronaopandemin har slagit hårt mot personer som Consolata Chikombe. Enligt FN riskerar coronapandemin att leda till en fördubbling av antalet människor som lider av svält. FN:s kvinnoorganisation, UN Women, förutspår att effekterna kommer att vara värre för kvinnor än för män.

Genom projektet har lantbrukare fått lära sig mer om hur de kan producera fodergrödor på gården som ger näringsrik mat till korna året om.

– Jag har lärt mig mycket och nu kommer till och med grannarna förbi och vill ha min hjälp, säger hon och fortsätter:

– Min dröm är att ha tio kor så jag kan få 100 liter mjölk varje dag!

Pandemin slog hårt

Det senaste året har den vanligtvis tunga vardagen blivit ännu mer utmanande som en följd av coronapandemin.

– Jag och folk i byn har lärt oss att man måste plantera och odla sin egen mat, säger Consolata Chikombe och fortsätter:

– Har man långt att gå och inte kan röra sig fritt så har man ingen mat och ingen ved. Det blir ett stort problem.

Elisabeth Mwiyeria (till vänster i bild) är country manager på Vi-skogen i Kenya. Hon berättar att många kvinnor behöver kämpa mot patriarkala strukturer och för rätten att äga mark. ”I många hushåll måste kvinnorna fråga mannen om lov innan hon får plantera ett träd eller liknande. I många fall tar även mannen inkomsten trots att det är kvinnan som arbetar hårt”, säger hon.

Kvinnor stöttar kvinnor

Efter en kort paus kopplas vi upp till nästa kvinnliga lantbrukare. Denna gång hos Mary Mwikali Musua som driver en kaffefarm i Machakos County i landets mer centrala delar. Hon har odlat kaffe sedan 2005 och har just nu 81 buskar på mindre än ett hektar.

– Med hjälp av kaffet har jag kunnat utbilda min dotter. Det har varit bra för min familj och samhället i stort, berättar hon och visar upp kaffebuskarna.

Mary Mwikali Musua i Kenya har två mjölkkor och två tjurar. Vatten till djuren är ett stort bekymmer. Närmaste vattenhål ligger 10 kilometer bort. Hon har investerat i en liten vattenpump men den räcker inte till familjen och gårdens alla djur och växter.

Att hon odlar just kaffe hör inte till vanligheterna, kaffeindustrin har länge varit mansdominerad. Därför är hon en del av projektet Kilalani Women in Coffee som får stöd av We Effect och grundades för att säkerställa kvinnornas representation inom branschen. Organisationen har i dag ungefär 50 medlemmar.

– Det blir helt enkelt bättre när vi är tillsammans. Vi arbetar hårt och våra barn ser upp till oss, förklarar Mary Mwikali Musua.

Det är inte bara grödor som ska få plats på det knappa hektaret. Gården är indelad i små områden och det är fullt med djur. Mary Mwikali Musuavisar upp två mjölkkor, två tjurar, ett antal getter, en del kaniner samt kycklingar.

Ska stärka kvinnors ekonomiska situation

När Mary Mwikali Musua får frågan om jämställdhet berättar hon att hennes man är väldigt stöttande.

– Han är glad när det går bra för mig, förklarar hon.

Samtidigt saknar många kvinnor på landsbygden ledarroller och tillgång till eller kontroll av mark. Därför startade kvinnorna i Kilalani Women in Coffee en sorts sparlåneklubb där de sparar och lånar av varandra, något man kallar för ”bybanker”.

Någon kvinna lånar för att ha råd till barnens skola, en annan lånar för att kunna köpa kläder. Gemensamt är att de är vill skapa ett bättre liv för sig själva men framför allt till sina barn.

Arbetet med spar- och lånegrupper är en av de mest effektiva metoder som finns för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och samtidigt en skola i demokrati, enligt We Effect. Här kvinnor från projektet Kilalani Women in Coffee.

Fakta: Vi-skogen

(Vi Agroforestry på engelska) är en svensk biståndsorganisation som arbetar med trädplantering och stöd till människor i länderna runt Victoriasjön. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger en bättre miljö, ökad tillgång till mat och större inkomster. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera över 134 miljoner träd, och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.

Fakta: We Effect

Arbetar för att utrota fattigdomen i världen. We Effect fokuserar på jämställdhet, kvinnor och hjälp till självhjälp, där människor tillsammans organiserar sig. Då blir effekten att fler familjer får ökade inkomster, mat på bordet och tak över huvudet – och kan ta klivet ur fattigdomen för gott.

Fakta: Kilalani Women in Coffee

Idén introducerades i slutet av 2018 ledningskommittén för Machakos Cooperative Union (MCU). År 2019 grupperades kvinnorna i sina lokala byar och resan startade.

Gruppen har i dag över 50 aktiva medlemmar som arbetar med att introducera gruppen för ytterligare kvinnor.

Genom föreningen kan medlemmarna regelbundet spara och låna pengar av varandra för att tillgodose grundläggande behov så som skolavgifter eller gödsel till gården.

Genom stöd från bland annat We Effect har gruppen startat olika projekt och håller även i utbildningsdagar för att introducera fler kvinnor att blir en del av gruppen och lära sig mer om lantbruk och kaffe.