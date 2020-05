Den 30 april presenterade regeringen ett nytt coronastödpaket för bland annat enskilda företag (med F-skatt).

Vilka företag är det då som kan ta del av stödet?

Jo, det är de som haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret – och samtidigt minskat sin omsättning med minst 30 procent under mars och april 2020, jämfört med motsvarande månader i fjol.

Hur stort stöd ett företag får beror på hur stort omsättningsbortfall det haft. Det kan därmed variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader, exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Bäst lämpat för enskilda firmor

Stödansökningar och utbetalningar hanteras av Skatteverket. Det finns även en rad andra delar i paketet, se faktaruta. Men Boo Gunnarson, företagarexpert på redovisnings- och rådgivningsföretaget Visma, konstaterar att det ovan nämnda så kallade omsättningsstödet är bäst lämpat och mest efterfrågat av enskilda firmor.

De andra delarna innehåller ofta svårtolkade regler och är generellt bättre anpassade för aktiebolag med många anställda, enligt Boo Gunnarson.

– Det här är första gången som det beslutas om direktstöd till enskilda företag i en kris. I tidigare kriser har man bara sett till stora företag med många anställda, säger Boo Gunnarson till ATL.

Glömmer bort småföretagen

Hundratusentals småföretag har påverkats negativt av coronakrisen på olika sätt och många av dem är enmansföretag, enligt Boo Gunnarson.

– När man pratar om svenska företag glömmer man ofta att 98 procent av dem har 0-20 anställda. De står i snitt för 30 procent av kommunernas skatteintäkter och skapar fyra av fem jobb i landet, säger han.

Han välkomnar därför omsättningsstödet till enskilda företag. Samtidigt skulle han gärna se att det var baserat på flera månader eller på rådande månad, i stället för endast mars och april.

Många lantbrukare ser till exempel omsättningseffekter först under andra delar av året, exempelvis under skördeperioden under och i slutet av sommaren.

– Omsättningsstödet är generellt dåligt anpassat för säsongsbetonade branscher.

Risk för onödiga skatteskulder

Han varnar också för den delen i paketet som tillåter enskilda företagare att söka så kallat anstånd för att skjuta upp skattebetalningar till nästa år.

– Det enda du gör är att du skjuter fram skattebetalningarna och risken är att du drar på dig onödigt mycket skatteskulder, då räntan som högst uppgår till 3,1 procent. Där måste du tänka till så att du inte skapar ett skuldberg, säger Boo Gunnarson.

Han ser också framför sig hur det kan bli problem med uttag av stöd för enskilda företag.

– En enskild firma betalar inte ut lön på samma sätt som ett aktiebolag med anställda, utan det blir i stället fråga om egna uttag. Men många enskilda företagare drar sig för det, för sådana uttag kan göra företaget mer sårbart och påverka likviditeten negativt.

Hur menar du då?

– Man kanske betalar av ett stort lån efter att ha köpt en gård och väljer att göra få egna uttag. Men då får man samtidigt inte heller någon pensionsgrundande inkomst när man inte tar ut det som lön. Så i enskilda firmor behöver man ofta hitta privata pensionslösningar.

De har rätt till stöd

Företaget ska ha F-skatt. Cirka 180 000 företag kommer därmed att kunna ta del av stödet.

Stödet baseras på mars och april 2020.

Företaget kan ansöka om stöd vid en omsättning på minst 250 000 kronor och ett tapp på minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019.

Stödstorleken kan därmed variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader, inklusive hyra och leasing – men exklusive lönekostnader.

Maxtaket är 150 miljoner kronor per företag.

Utbetalningen ska ske via Skatteverket, men detaljerna kring ansökan är inte kända än.

Regeringens mål är att beslutet ska träda i kraft den 1 juli i år.

Företag med hemvist i så kallade skatteparadis omfattas inte av stödet.

Källor: Regeringen och Visma

De olika delarna i stödet – några exempel

1. Nedsättning av egenavgifterna för enskilda företag.

2. Anstånd för inbetalning av skatter

3. Givet det slopade karensavdraget har ett enskilt företag rätt till schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

4. Hela den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till en så kallad periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Detta kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster.

5. Företag som läggs vilande vid arbetslöshet ska i år undantas från regeln om att företag bara får läggas vilande en gång under fem år.

6. Den längsta tiden för stöd till start av näringsverksamhet fördubblas från sex till tolv månader.

Källa: Skatteverket, regeringen och Visma

Företagsexpertens bästa tips till stödberättigade enskilda företagare

1. Betala rätt F-skatt

Gör en så kallad preliminärdeklaration till Skatteverket där du redovisar hur mycket du betalar varje månad i skatt, så du slipper skatta mer än nödvändigt efter att det har satts in en större stödsumma på ditt konto. På så sätt kan du undvika kvarskatt. Det kan dock bli så att stöden redan kommer att vara skattade och klara. Det återstår att se.

2. Håll koll på ekonomin

Ta cirka två timmar och gå igenom ekonomin och skissa på olika scenarier. Ta även hjälp av din redovisningsbyrå.

3. Fundera på nya affärsmöjligheter

Om dina kunder och din marknad helt eller delvis försvinner i och med coronakrisen är det dags att se över verksamheten och lyfta blicken och se vad det kan finnas för nya affärsmöjligheter. Det kan vara en ypperlig möjlighet att tänka i nya banor om det är lite stiltje för närvarande.

4. Se över din likviditetsbudget

Se även över din likviditetsbudget. Du kanske har bra likviditet just nu, men hur ser den ut om till exempel ett halvår? Ta kontroll över din ekonomi även lite mer långsiktigt. Gör en uppskattning över dina inkomster, utbetalningar och andra utgifter och vad du kan få för avsättning på din försäljning framåt till exempel.

Källa: Regeringen och Visma