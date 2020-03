Jag och min syster har tagit över en skogsfastighet från våra föräldrar och i fjol gjorde vi en avverkning. Det blev mycket intäkter, men inte så stora kostnader 2019. Nu undrar vi vilka alternativ det finns för att fördela intäkterna mellan åren. Hur fungerar det med skogskonto och skogsavdrag?

Hej Kerstin! Det finns flera sätt att skjuta upp beskattningen vid en skogsavverkning, det är genom skogsavdrag och skogskonto. Det gäller att sätta sig in i reglerna och planera för flera år framåt i tiden.

Jag utgår från att den här överlåtelsen gjordes som gåva och inte som ett köp? Vid en gåva måste föräldrarna se till att ha ”utrymme” kvar så att den nya ägaren kan utnyttja skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamhet efter en avverkning. Det vill säga: det måste finnas något att göra avdraget från.

Gåvomottagaren övertar den tidigare ägarens kvarvarande anskaffningsvärde och skogsavdragsutrymme. Om man inte vet vilket utrymme som finns kvar kan man kontakta Skatteverket, som måste hålla reda på medgivna skogsavdrag på skogsfastigheter.

Man får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Avdraget får för varje inkomstår maximalt uppgå till:

• 50 procent av intäkten för såld avverkningsrätt.

• 30 procent av intäkten för sålda skogsprodukter.

• 30 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter.

Man får göra skogsavdrag under hela den tid man äger en skogsbruksfastighet. När man säljer ska avdraget återföras till beskattning.

Ett annat sätt att jämna ut stora skogsinkomster mellan åren är att sätta in pengarna på ett särskilt bankkonto, ett skogskonto. Beloppet som sätts in är skattefritt så länge det finns på kontot. När pengarna tas ut ska de beskattas.

Man får göra avsättning till skogskonto samtidigt som man utnyttjar skogsavdraget. Men insättningen på ett skogskonto får inte leda till att det bli underskott i deklarationens NE-blankett. Det är inte ovanligt att nyblivna skogsägare råkar sätta in för stor del av intäkten från en avverkning på skogskonto.

Det här kravet gäller inte skogsavdraget. Där är det tillåtet med underskott.

När man sätter in pengar på skogskonto får man alltså uppskov med att beskatta sin skogsintäkt. Oregelbundna skogsintäkter kan på så sätt jämnas ut under flera år. Man får behålla pengarna på skogskontot i maximalt tio år.

Insättning på skogskonto får ske med högst:

• 60 procent av intäkten för såld avverkningsrätt.

• 40 procent av intäkten för sålda skogsprodukter.

• 40 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter, till exempel virke.

Man kan bara ha ett skogskonto per år och det är viktigt att komma ihåg att sätta in pengarna senast den dagen då inkomstdeklarationen ska lämnas in till Skatteverket.

Har man kostnader för återplantering nästkommande år kan man plocka ut motsvarande belopp från skogskontot det året för att betala. Samtidigt minskas vinsten av näringsverksamhet som beskattas under avverkningsåret.

Åsa Westin Öberg, redovisningskonsult, Hushållningssällskapet Östergötland