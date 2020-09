Foderspannmål har under skörden sålts för runt 1 200-1 500 kronor per ton på den digitala tjänsten Skira, som för första gången öppnade för handel i skörd.

I flera län har det gjorts digitala skördeaffärer i sommar.

Den digitala tjänsten Skira.se har tidigare enbart fungerat för handel med spannmål i lager, men i somras togs som ATL tidigare berättat nästa steg när handelsplatsen öppnade för möjligheten att sälja både torkad och otorkad vara under skörden.

– Vi är glada att det har fungerat bra med leveranser, säger Felicia Bindekrans, marknadsansvarig på Skira.

Djurbönder dominerar

Totalt har det varit ungefär 50 annonser på otröskad vara under augusti och mellan 60 till 70 procent av dem har blivit affärer. Flest affärer har gjorts i Östergötland, tätt följt av Södermanland och Kalmarområdet. Men affärer har också gjorts i Stockholms län, Västmanlands län och i Västra Götalands län.

Framför allt handlar det om djurbönder som köpt foderspannmål från gårdar i närområdet. Men det har även gjorts några körningar på över 50 mil.

– En av våra snabbaste affärer var att vi hade auktionsavslutning på en onsdag, det tröskades på torsdagen och spannmålen levererades på fredagen, säger Felicia Bindekrans.

Hälften blir affärer

Men ungefär en tredjedel av annonserna under skörden har alltså inte slutat med en affär. Säljaren bestämmer själv hur lång tid annonsen ska ligga ute, men en rekommendation från Skiras del är ungefär en vecka eftersom det är tillräckligt med tid för att många ska hinna se den samtidigt som priserna inte ändrar sig. På alla annonser som läggs upp på Skira är det drygt 60 procent som slutar i en affär, en andel som man hoppas höja på sikt.

– Vi har drygt 100 nya registrerade företag varje månad. I takt med att tätheten blir större i fler områden går det lättare att hitta matchningar.

Om inte säljaren fick mer betalt än för sina andra alternativ, eller köparen fick betala mindre än för alternativen, skulle det inte bli några affärer på Skira.se, säger bolagets marknadsansvariga Felicia Bindekrans.

Karensspannmål eftertraktat

Foderkorn och åkerböna är varor som går extra bra, och även på karensspannmål har efterfrågan varit stor. Prisnivåerna på de affärer som gjorts under skörden har legat på ungefär 1 200–1 500 kronor per ton för foderkorn och fodervete, 1 200–1 300 kronor per ton för foderhavre och runt 1950 kronor per ton för åkerbönor. På karensspannmål som exempelvis foderkorn har prisnivån legat mellan 1500 -1 660 kronor per ton. Kravåkerbönor har betalats mellan 3600 och 3740 kronor per ton.

– Generellt sett skulle det inte ske någon affär på Skira om inte säljaren fick mer betalt än sina andra alternativ eller köparen fick betala mindre än sina alternativ. Det gäller speciellt eftersom vi är en uppstickare på marknaden, säger Felicia Bindekrans.

Aggressiva säljmål

Priserna gäller fritt säljarens gård. För köparen tillkommer en avgift för frakt och en transaktionskostnad som Skira tar ut för affären.

– Nu när höstbruket börjar lugna sig har vi satt upp aggressiva säljmål som vi är övertygade om att vi når. Vårt stora fokus är att öka antalet förmedlade affärer och även volymen per affär.

Skira

Skiras tjänst går ut på att användarna kan lägga upp annonser på varor till försäljning. Som köpare kan man lägga bud på de varor som man är intresserad av. Säljaren får sedan möjlighet att välja det bästa budet. Skira erbjuder transport och kvalitetstest av varan. Köpare kan också lägga upp köpaannonser utifrån vilket behov de har och till vilket pris de är intresserade att köpa till. Till skillnad från spannmålshandlare äger Skira aldrig varan utan tar i stället ut en transaktionskostnad för affären. En viktig del av tjänsten är också en juridiskt trygg betalningslösning.

LRF Media är delägare i Skira.