Snart testas virtuella stängsel i Sverige

Norska tillverkaren Nofence har utvecklat ett system för virtuella stängsel.

Med virtuella stängsel behövs inga vanliga stängsel för betesdjur. I stället används varningsljud och elimpulser från ett gps-kontrollerat halsband för att hålla djuren inom ett visst område.

Som djurägare ritar man bara upp ett område på en karta i telefonen där djuren ska stanna. Stängselkostnaden påverkas därmed inte av hur förhållandena är på platsen.

– I min naturbetesvärld ser jag en otroligt stor öppning just för flexibiliteten. Tänk att kunna rita in en skogsbacke med rejält mycket stenblock. Det blir ju ganska lite gräs om man som bonde väger det mot stängselkostnaden, men med virtuella stängsel blir det samma kostnad per betestugga oavsett, sa köttbonden Anna Jamieson från Malexander i ett digitalt seminarium som Agro Västs ”Gröna möten” och Rise anordnade förra veckan.

I dag är dock inte utrustning som ger elstötar tillåten i Sverige, förutom vanliga elstängsel. Jordbruksverket har möjlighet att ge undantag från förbudet men anser att det finns för lite kunskap om hur djuren påverkas av utrustningen.

Djuren lär sig snabbt

Forskningsinstitutet Rise har i ett projekt undersökt förutsättningar för att introducera virtuella stängsel i Sverige. Fortsättningen kommer i sommar då sannolikt praktiska tester kommer att göras. Dels tillsätts en industridoktorandtjänst på Rise som inkluderar försök.

– Rise har också ett samarbete med SLU Ekologicentrum som är med i ett EU-projekt, Sustainable Permanent Grasslands ( Super G), där det ska testas hur tekniken kan bidra till fler ekosystemtjänster. Vi har även ett samarbete med Ålands Hushållningssällskap där virtuella stängsel ska testas hos nötkötts- och lammproducenter, säger Lotten Wahlund, projektledare på Rise.

I Norge, där tillverkaren Nofence utvecklat ett system, har det forskats en del. Silje Eftang vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har bland annat tittat på hur snabbt djuren lär sig att undvika stötarna.

Den föregående ljudvarningen är helt avgörande.

– Vi upplever att inom loppet av tre dagar så har djuren lärt sig att associera strömstöten med ljudet och hur de ska röra sig, säger hon.

Anna Jamieson tror att en sådan här teknik kan bidra till att locka yngre lantbrukare till branschen.

– Det är lite spännande och nytt. Om det är något som naturbetesbonden behöver så är det att få känna sig lite ung, hipp och cool.

Över hundra personer – lantbrukare, forskare, länsstyrelse och Jordbruksverket – var med i det digitala seminariet om virtuella stängsel förra veckan.

Virtuellt stängsel – så fungerar det

Principen för ett virtuellt stängsel är att en teknisk enhet fästs på betesdjuren, runt hals eller i öron. Enheten innehåller gps-mottagare och kommunikationsutrustning. På det sättet kan enheten i realtid skicka varje djurs position in i ett system.

I en app kan den som ansvarar för djuren på en karta rita upp gränserna för det virtuella stängslet.

När ett djur närmar sig gränsen varnas det först med ett ljud. Om djuret inte vänder kommer till sist en elstöt från enheten på djuret. Ganska snabbt lär sig djuret att det är bäst att vända när varningsljudet kommer.

Om djuret ändå rymmer efter tre varningar stängs stötarna av. På väg tillbaka till flocken kommer inga ljud eller stötar.

Deltagarna i det digitala seminariet fick lista fördelar och utmaningar med systemet:

Fördelar

• Enklare och billigare att beta svåråtkomliga marker

• Inga djur som fastnar i stängsel

• Inga stängsel som hindrar friluftsliv

• Lättare för boskap att fly från rovdjur

• Bortsprungna/skadade djur kan spåras via appen

• Underlättar daglig tillsyn, särskilt vid naturbeten

Utmaningar

• Människor märker inte att de kommer innanför stängslet

• Vid vägar kan trafikanter tro att djuren är lösa

• Dålig mobiltäckning

• Bygga förtroende för systemet

• Tidskrävande att få det lagligt

• Även detta system kan kosta mycket pengar

