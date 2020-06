Förra året förolyckades en person i jord- och skogsbranschen mot tio 2018. Men andelsmässigt har branschen i snitt haft flest dödsfall i arbetet under den senaste tioårsperioden, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets senaste rapport visar utvecklingen för arbetsplatsolyckor i Sverige 2019.

Under helåret 2019 inträffade det totalt 105 800 arbetsolyckor. Det var en ökning med 5 procent mot året innan. Av dessa ledde 34 700 till sjukfrånvaro, motsvarande 33 procent av det totala antalet arbetsolyckor.

Det visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport över utvecklingen för arbetsplatsolyckor i Sverige. Ann Ponton Klevestedt är enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket och har lett rapportarbetet.

Fallolyckor vanliga

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, har lett arbetet med rapporten.

– Det följer det mönster vi sett under ett antal år. Men det förändrar inte mönstret i vilka branscher och åldrar som olyckorna sker, utan det är mest en ökning på bred front. Vi behöver titta närmare på vad det beror på, säger hon.

Liksom tidigare år var män, i synnerhet de unga, mer olycksdrabbade på jobbet än kvinnor. Och sett till anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per sysselsatta är branschgruppen transport och magasinering mest olycksdrabbad.

Det är vanligt med fallolyckor eller olyckor till följd av att man förlorar kontrollen över en maskin, enligt rapporten. Inom branschgruppen jordbruk, skogsbruk och fiske inträffade totalt 324 arbetsolyckor med sjukfrånvaro, inklusive dödsolyckor.

Olyckor med dödlig utgång

Det motsvarar, beräknat på antalet sysselsatta, 4 personer per 1 000 sysselsatta, vilket är förhållandevis få. Snittet för samtliga branscher ligger på 7 personer per 1 000 sysselsatta. Antalet anmälda arbetsrelaterade sjukdomar uppgick till 43 i branschgruppen i fjol, vilket också är en låg siffra.

Förra året inträffade även 36 arbetsolyckor med dödlig utgång. Beräknat på 100 000 sysselsatta motsvarar det 0,72 dödsolyckor.

Det rörde sig om 34 personer som förolyckades bland arbetstagare, varav fem kvinnor, och två bland egenföretagare, båda män.

Jobba ensam riskfaktor

Det är en minskning med 28 procent mot 2018 då 50 dödsolyckor inträffade. Det var en person som förolyckades i branschgruppen jordbruk, skogsbruk och fiske. 2018 var det tio personer. Det är den största minskningen under 2019 jämfört med 2018 sett till alla branscher.

Jordbruk, skogsbruk och fiske är dock den branschgrupp som i snitt årligen haft flest arbetsrelaterade dödsolyckor mellan 2010-2019. Det rör sig om i snitt 7,9 arbetsolyckor med dödlig utgång per 100 000 sysselsatta under perioden.

– Det beror ofta på att man tappar kontrollen över en maskin. Det är inte sällan så att man jobbar ensam, vilket också är en riskfaktor, säger Ann Ponton Klevestedt.

Egenföretagare utsatta

Rapporten konstaterar att det även råder en ”väsentligt högre risk för arbetsolyckor med dödlig utgång i arbete bland egenföretagare än arbetstagare”.

Arbetsmiljöverket har inte i den här rapporten utrett vad det kan bero på.

För drygt 30 år sedan omkom omkring 30 egenföretagare årligen. Men 2010-2019 har det rört sig om 15 eller färre per år.

– Jag vet att det gjorts mycket förebyggande insatser inom branschorganisationerna med fokus på dödsolyckor.

Utländsk arbetskraft (EV I PRINT)

Arbetsskador som drabbat utländsk arbetskraft som bara tillfälligt befinner sig i Sverige ska anmälas i respektive hemland.

Försäkringskassan har därmed inga uppgifter om dessa arbetsskador och de kan därför inte heller redovisas i den svenska officiella arbetsskadestatistiken.

Arbetsolyckor med dödlig utgång i arbetet som drabbat utländsk arbetskraft redovisas men ingår inte i den officiella statistiken.,

Källa: Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

9-procentig ökning (KAN GÅ I PRINT)

Per 1 000 sysselsatta män anmäldes under 2019 cirka 7,7 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro under minst en dag.

Motsvarande antal för kvinnor var 6,3 anmälda fall. Jämfört med 2018 ökade antalet anmälningar under 2019 för män med cirka 1 procent medan kvinnor ökade med cirka 6,5 procent.

Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro har sedan 2010 ökat med 9 procent för män och 13 procent för kvinnor.

I fjol omkom tre personer som ingick i arbetsmarknadsåtgärder eller i andra aktiviteter som omfattas av Socialförsäkringsbalken – men där personer inte ingår i den svenska arbetskraften.

Källa: Arbetsmiljöverket

Fallolyckor vanligast bland kvinnor (BARA WEBB)

Bland män var det händer och fingrar som oftast skadades vid arbetsolyckor med sjukfrånvaro 2019. Kvinnor skadade oftast sig i höft, ben eller fötter.

Många arbetsolyckor med sjukfrånvaro ledde också till ryggskador bland såväl kvinnor som män.

Bland kvinnor var fallolyckor vanligast med cirka 2 anmälningar per 1 000 sysselsatta 2019.

Bland män var förlorad kontroll vanligast med cirka 2,4 olyckor per 1 000 sysselsatta i fjol. Här ingår förlorad kontroll över handverktyg, till exempel knivar, och förlorad kontroll över transportmedel.

Källa: Arbetsmiljöverket

Länet med flest anmälningar (BARA WEBB)

Länet med högst andel anmälda arbetsolyckor (inklusive dödsolyckor och arbetssjukdomar) per 1 000 sysselsatta 2019 (sett till både arbetstagare och egenföretagare) var Södermanlands län totalt 10 antal anmälningar per 1000 sysselsatta varav 11 män och 9 kvinnor.

Södermanlands län låg även i topp vad gäller antal anmälningar av arbetssjukdomar per 1000 sysselsatta i fjol: totalt 5 anmälningar per 1 000 sysselsatta varav 2 män och 8 kvinnor.

Källa: Arbetsmiljöverket