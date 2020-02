Rekordsen betkampanj ger stor skörd

Betkampanjen drog i gång i slutet av september och Nordic Sugar räknar med att sista betlasset från odlare tas emot på Örtoftaanläggningen nästa vecka. Det innebär att kampanjen pågår längre än det tidigare rekordåret 2014, då säsongen slutade en vecka in i februari.

– Planen är att ta in de sista betorna 13 februari och jag räknar med att vi ska kunna stoppa skärmaskinerna 14 februari, säger Olof Dahlström, fabrikschef på Örtofta.

Den viktigaste orsaken till att kampanjen förlängts har varit driftstörningar i fabriken under hösten. En följd har blivit att en stor del av sockerbetorna fått stanna kvar i jorden och fortsatt växa.

Rekordskörd

Det sena upptaget har lett till att skörden blir rekordstora 74 ton betor per hektar vilket är 13 procent över femårsgenomsnittet. Sockermängden ligger samtidigt på 12,2 ton per hektar, vilket är klart över femårssnittet på 11 ton per hektar.

– Med reservation för att det är drygt en vecka kvar tror jag att det kan bli rekord där också, säger Birger Olsson, betförsörjningschef på Örtofta.

Begränsad mottagningskapacitet

Sockerhalten ligger dock på 16,15 procent vilket är under femårssnittet på 17,4 procent.

– Förklaringen är att det var lite för lite sol under höstmånaderna. Det var mulet väder och regnade mycket. Betorna växte men solen fanns inte där och det krävs för att betorna ska sätta socker, säger Anders Rydén, chef Agricenter på Nordic Sugar.

Stora mängder betor har lagrats ute på gårdarna till följd av den begränsade mottagningskapaciteten på Örtofta. Den långa lagringstiden har gjort att risken för skador ökade och därmed risken för att dåliga betor skulle följa med in i fabriken och sinka processen ytterligare.

Normalkvalitet

För att förhindra att det skedde erbjöd sig Nordic Sugar i januari att betala 274 kronor per ton för det betmaterial som sorterades bort före leverans.

– Hittills ligger andelen bortsorterade betor under 1 procent och endast en handfull hela stukor har dömts ut. Det är helt i linje med ett normalår, enligt Anders Lindkvist, generalsekreterare på Betodlarna.

Hittills har Nordic Sugar betalat ut ersättning till ett 40-tal odlare för bortsortering.

140 000 ton i lager

Totalt levererar 1 150 odlare sockerbetor till Nordic Sugar. Åtta dagar före säsongsslutet finns cirka 140 000 ton betor kvar i lager i mindre än 200 stukor av den totala skörden på cirka 2 miljoner ton.