Rekordhöga varseltal: ”Högsta siffrorna någonsin”

Nu varslas nästan lika många under en vecka som under en hel månad när finanskrisen härjade som värst.

Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen under Arbetsförmedlingens pressträff i Stockholm.

– Vi har rekordhöga varsel i mars. Det här är de högsta siffrorna vi har sett någonsin, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Hon jämför med både bankkrisen i början av 1990-talet och finanskrisen.

– Men det är också viktigt att komma ihåg att de här två kriserna, 90-talskrisen och finanskrisen, är av en helt annan karaktär.

Under förra veckan varslades 18 433 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med 13 700 veckan före det, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Normalt ligger antalet under 1 000 per vecka eller runt 3 000 per månad.

Totalt under mars har därmed hittills 36 800 personer varslats om uppsägning, vilket kan jämföras med de högsta nivåerna under finanskrisen hösten 2008 då knappt 20 000 varslades som mest under en månad.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar, under Arbetsförmedlingens pressträff i Stockholm.

Allvarligt läge

”Det är ett mycket allvarligt läge, både globalt och i Sverige”, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i en kommentar och fortsätter:

”Ytterligare åtgärder kommer att behövas. Samtidigt kommer inte skattebetalarna kunna rädda alla företag och alla jobb, hela samhället kommer att påverkas av krisen”.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar tillägger att alla varsel inte alltid leder till uppsägningar.

– Vi vet ju också att regeringen har kraftfulla paket nu, för att rädda jobben i Sverige, säger Mindhammar.

Hon beskriver ökningen av inskrivna på Arbetsförmedlingen som i linje med prognos.

– Men visst är det så att vi laddar för att se en ökad arbetslöshet i Sverige.

Värst i Stockholm

Det är allra värst i hotell- och krogbranschen. Regionalt har nästan hälften av varslen landat i Stockholmsområdet.

– Det är privat tjänstesektor som påverkas. Det här är en kris som påverkat hushållens konsumtion. Hushållens konsumtion har i princip avstannat, säger Annika Sundén.

Det gör att de flesta varsel, nästan 40 procent, kommer från hotell- och restaurangbranschen.

Bemanningsbranschen drabbas också hårt, men även transport och handel, enligt Sundén.

– Vi har inte sett att det handlat om industrin i samma omfattning, säger hon och säger att det verkar som att det inom industrin oftast handlar om permitteringar i stället för varsel.

Ännu allvarligare

Men Svenskt Näringsliv tror läget är ännu värre än siffrorna visar.

”Den dramatiska ökningen av antalet nya arbetssökande visar hur allvarligt läget är. Givet den bild vi har av den svåra situationen i företagen gör vi bedömningen att läget kan vara ännu allvarligare än vad som förmedlas i Arbetsförmedlingens statistik. Nu måste vi hindra att livskraftiga jobb och företag slås ut”, skriver Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.

Om inte jobb och företag räddas riskeras långvarig massarbetslöshet, enligt Jacke och fortsätter:

”Därför behövs mer kraftfulla åtgärder. Att inte göra rätt saker nu kommer att leda till ännu högre kostnader framöver”.

Fler arbetslösa

Arbetslösheten börjar nu också stiga påtagligt. Förra veckan skrev drygt 14 200 personer in sig som nya arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, enligt myndighetens veckostatistik. Veckan dessförinnan var det drygt 12 100 arbetssökande.

Antalet nyinskrivna arbetssökande är därmed mer än dubbelt så många som de brukar vara vid motsvarande tidpunkt på året.

Antalet öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen ligger på nästan 211 000 personer, mot 180 000 motsvarande vecka 2019.

Historisk varseltopp

Månader med flest varsel genom tiderna i Sverige.

Mars 2020: 36 800

November 1992: 22 217

Juni 1992: 21 379

Oktober 1992: 19 999

November 2008: 19 907

Källa: Stockholms handelskammare