För en månad sedan låg majterminen för rapsfrö på ungefär 400 euro per ton på euronextbörsen i Paris. Under dagen har samma termin varit nere och noterats på 335 euro per ton vilket är 17 euro lägre än bara i fredags. Terminspriserna på ny skörd har också fallit mycket.

Bakgrunden är den kraftiga nedgången på råoljemarknaden som dragit med sig betalningen för vegetabiliska oljor som palmolja och rapsfröolja. Dessutom pressar coronavirusepidemin ner marknaden. Kvarnvetepriset på euronext har också sjunkit den senaste månaden om än inte lika mycket som rapsfröpriset.

På måndagen fortsatte även priserna på veteterminerna att peka neråt. Samtidigt har den svenska kronan försvagats mot euron jämfört med för en månad sedan vilket dämpar prisfallet något i svenska kronor.