Anders Gunnarsson på Halla gård utanför Kvänum var en av de tre första grisuppfödarna som gick in i rapsgriskonceptet. ”Min affärsidé är att göra mig oumbärlig och inte vara utbytbar. Då har jag bättre förhandlingsläge.”

Det här är en artikel ur tidningen Lantmannen. För att få veta mer om tidningen, eller teckna en prenumeration, klicka här.

När lanseringen av rapsgriskonceptet förbereddes jobbade Anders Gunnarsson på Fodermix i Vara. Det var dit Scan vände sig för att få en premix som passade till rapsgriskonceptet, som man lagt grunden till i Finland.

I samma veva, 2011-2012, skissade familjen Gunnarsson på ett generationsskifte på Halla gård utanför Kvänum. Planen var att Anders Gunnarsson skulle ta över. Men det var tuffa tider i grisbranschen och det var inte självklart för honom att bli femte generationen på gården.

– Att sälja gården var faktiskt ett alternativ i diskussionerna, säger Anders Gunnarsson.

Rapsgrisar i en stallavdelning som varit i drift sedan 2004. Större delen av smågrisarna köps genom ett mellangårdsavtal från en och samma gård. Grisarna utfodras tre gånger per dag och får tillsyn både morgon och kväll. I tionde veckan plockas den största grisen i varje box ut för slakt.

Inga överstående grisar

Gårdens grisproduktion, på omkring 8 500 årsgrisar till slakt, såldes vid den här tiden till ett annat slakteri. Men när Anders Gunnarsson fick frågan om att bli en av de tre första rapsgrisuppfödarna till Scan tvekade han inte.

– Genom jobbet på Fodermix visste jag hur rapsgrisen skulle bli rapsgris och jag gillade det. Jag gillade också grundidén i konceptet: att produkten ska vara såld innan vi tar fram den.

Rapsgriskonceptet var alltså en viktig del i att Anders Gunnarsson vågade ta steget och ta över föräldragården. Visst var det lite ryckigt i början. Det tog lite tid för både Scan och bönderna att få till flöden och rutiner. Men det har betalat sig i vassare grisproduktion och bättre ekonomi.

– Ett år som 2018 var tufft på många sätt. Men inte en enda vecka hade jag överstående grisar, säger Anders Gunnarsson.

Rapsoljan är hemligheten. Utöver gårdens egen raps, som mals innan fodret blandas, ingår en hemlig andel rapsolja i foderreceptet. Rapsoljan köps in från en lokal tillverkare. Den är inte filtrerad och det gör den smakligare. Det har båda grisarna och en av Anders kockbekanta konstaterat.

Leveransplaner för hela året

Konceptet bygger på ett års slaktplanering. I slutet på varje år görs leveransplanerna för nästkommande år utifrån prognoser om försäljning och produktion. Varje vecka ett år framåt är det bestämt ner till det enskilda djuret hur stor leveransen ska vara från respektive gård.

Slaktgrisuppfödningen på Halla gård löper i ett 16 veckors system. Det måste hålla och det vet alla anställda på gården. Anders Gunnarsson kan konstatera att dödligheten bland grisarna har minskat samtidigt som tillväxten har ökat under åren med rapsgrisproduktion. Nu växer grisarna drygt 900 gram per dygn under uppfödningen.

Det som särskiljer rapsgrisen är utfodringen. Fodret optimeras efter råfettet där en viss (hemlig) andel ska bestå av raps och rapsolja. Det är det som ger mervärde åt köttet.

Gårdens första linderödsgalt fick en hedersplats på gårdskontoret efter slakt. Vid sidan om rapsgrisarna är Anders också delaktig i produktion av linderödsgrisar för restaurangsektorn. Grisarna går på hyggen större delen av året och sköter markberedningen innan plantering.

”Grisarna älskar fodret”

Anders Gunnarsson odlar sin egen raps och kompletterar med lokalt producerad rapsolja. Han är självförsörjande på spannmål till grisarna och till cirka 70 procent på proteinfoder. Det är huvudsakligen åkerböna han odlar för att täcka proteinbehovet, men de senaste två åren har även lupiner provodlats på gården.

Målet är att helt komma bort från soja i fodret. Även drank från sprittillverkning används i fodret.

– Rapsolja är smakligt. Grisarna älskar fodret, säger Anders Gunnarsson.

Slaktkropparna testas kontinuerligt avseende fettsyresammansättningen. Resultaten återkopplas till gården som skruvar på foderreceptet för ännu bättre resultat. Nya foderpartier analyseras innan de börjar användas.

Mer betalt än standardgris

Scan betalar mer för rapsgrisen än för standardgrisen. Det baseras på att foderkostnaden är högre, men också på att det blir ett visst merarbete på produktionen.

– Konceptet har gett en bra ekonomi i min produktion, men gillar man inte att producera som en del av ett koncept ska man inte gå in i det här, säger Anders Gunnarsson.

Köttet från rapsgrisen är en premieprodukt och Scan har lagt mycket kraft på att få in det på restaurangerna. Kockarna har varit en naturlig målgrupp och Anders Gunnarsson har ofta deltagit i event där han stött på landets främsta kockar.

Sedan en tid tillbaka är rapsgrisprodukterna dessutom gårdsmärkta och det gillar Anders Gunnarsson.

– Jag tycker om att ha kontakt med marknaden och få prata för varan. Jag är stolt över min produktion och över att vara femte generationen på gården.

2019 blir ett byggår på Halla gård. Först ska en biogasanläggning uppföras, sedan ett nytt slaktgrisstall med plats för 3 520 grisar. Anders Gunnarsson diskuterar ritningen med Johannes Lübeck, driftsledare för växtodlingen, och Marcus Lundmark, förman i grisproduktionen.

”Exceptionell råvara”

Kockkontakterna ledde vidare till projektet ”Exceptionell råvara” där målet är att plocka fram helt unika råvaror som kan erbjudas på de yppersta restaurangerna.

För Anders Gunnarssons del innebar det att han startade en uppfödning av genbanksanslutna linderödsgrisar vid sidan om den storskaliga uppfödningen av rapsgrisar.

De hålls ute året om, men stödutfodras efter årstid. Från mars till november på skogsmark som nyligen har avverkats och under vintermånaderna i hagar nära gården.

Nu har linderödsgrisarna dock fått flytta till en granne, som inte har annan grisproduktion. Vildsvinens debut på bygden i kombination med risken för afrikansk svinpest gör att Anders Gunnarsson inte vågar ha dem kvar i gårdens närhet.

– Skulle vi få in afrikansk svinpest får vi stänga ner gården.

Men han är fortfarande delaktig i produktionen i samarbete med grannen. Flera av landets bästa kockar är förtjusta i köttet från linderödsgrisen. De som har varit på Halla gård på studiebesök har kunnat se skillnaden både i arbete och miljö på små- och storskalig produktion.

Anders Gunnarsson är premierad av Exceptionell Råvara för sin linderödsgris. Exceptionell Råvara startades av stjärnkocken Björn Frantzén, som driver den första svenska restaurang som fått tre stjärnor i Michelinguiden. Exceptionell Råvara jobbar på att förbättra kontakterna mellan kockar och råvaruproducenter.

Biogasanläggning nästa steg

Den brukade arealen har mer än fördubblats under de år som Anders drivit gården. Nu är det dags att utveckla grisproduktionen och gödselhanteringen. Till en början ska en biogasanläggning byggas. Gödseln ska processas till biogas som ska användas på gården till el och värme.

Därtill byggs ett nytt slaktgrisstall med ytterligare 3 250 slaktgrisplatser.

– Jag har arealen och vill optimera relationen mellan gödsel och areal. Rapsgrisen har hittat sin plats på marknaden och kommit för att stanna. Jag fortsätter i konceptet så länge jag får, säger Anders Gunnarsson.

Det här är en artikel ur tidningen Lantmannen. För att få veta mer om tidningen, eller teckna en prenumeration, klicka här.

Halla Lantbruk

Ägs och drivs av: Anders Gunnarsson som enskild firma.

Areal: Brukar 500 hektar åker och 35 hektar skog.

Växtföljd: Sjuårig enligt följden höstkorn, höstraps, höstvete, höstvete, åkerböna, höstvete och havre.

Produktion: Har i dag 2700 slaktgrisplatser och producerar cirka 8 500 grisar per år inom rapsgriskonceptet.

Omsätter: 17 miljoner kronor om året med 7 procents över på nedersta raden.

Arbetsstyrkan: Tre anställda, pappa Ingemar samt Anders själv.

Anders Gunnarsson om…

… att välja mellan rapsgris och linderödsgris på tallriken:

– Den frågan hoppades jag slippa… linderödsgrisen kräver mer av kocken. Med det sagt så hade vi lågtempererad fläsksida av linderödsgris på bröllopet, min fru och jag. Men i de allra flesta fall är det mycket lättare att lyckas med tillagningen av rapsgrisen.

… om arbetsorganisationen på gården där han själv är företagsledare och ingår i arbetslaget, men inte är ansvarig för produktionen och arbetsledningen:

– Jag har anställt en driftsledare som ansvarar för växtodlingen och en förman i grisproduktionen. Själv är jag lite för slapp när det gäller dokumentation och rutiner därför överlåter jag det ansvaret till andra. Jag svävar lätt i väg kring nya affärsidéer. Däremot kan jag tycka fantastiskt bra om att gå i stallet och göra rutinsysslor eller laga en krånglande gödselpump.

Rapsgris blir smakligare

Rapsgrisen lanserades 2012 av Scan i Sverige. Konceptet hade då utformats av HK Scan i Finland med rybs som fodermedel.

Grisarna föds upp på ett foder där rapsolja ingår.

Det ger en slaktkropp med större andel omättade fettsyror som Omega 3, vilket anses innebära att köttet blir saftigare och smakrikare. Fettsyresammansättningen testas kontinuerligt på slakteriet och resultatet återkopplas till uppfödarna.

Tio gårdar i Sverige är för närvarande kontrakterade av Scan för att producera rapsgris.