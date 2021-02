”Vår uppmaning till lantbrukare som måste leverera under skördeperioden är att säkra av en del av den förväntade skörden”, säger Mats Eriksson på BM Agri (arkivbild).

Terminspriserna på rapsfrö på euronextbörsen i Paris har vandrat upp under vintermånaderna, men för drygt en vecka sedan tog den positiva prisutvecklingen ordentlig fart. Det har fått de fysiska priserna fritt Karlshamn att också sticka iväg upp till mycket höga nivåer. Exempelvis noterade BM Agri priser på 4 570 kronor per ton fritt levererat till Karlshamn för skörden 2020 under tisdagen.

Men få lantbrukare har kvar kvantiteter av förra årets rapsfröskörd att sälja. Därför är priserna för ny skörd mer intressanta. Där noterades under tisdagen också en rekordhög betalning för skördeleverans på 4 080 kronor per ton fritt levererat till Karlshamn.

– Vår uppmaning till lantbrukare som måste leverera under skördeperioden är att säkra av en del av den förväntade skörden, säger Mats Eriksson på BM Agri.

Mats Eriksson på BM Agri.

BM Agris rekommendationen gäller just för skördeleverans eftersom det är vanligt med prispress under den här perioden. De lantbrukare som har möjlighet att lagra in rapsfrö kan ta de lite lugnare med försäljningen, tillägger Mats Eriksson.

En del lantbrukare har gett BM Agri i uppdrag att säkra en del av skörden vid målpriset 4 000 kronor per ton berättar han. Andra har hört av sig nu i veckan för att säkra delar av den nya skörden.

”Priset ska vara fortsatt högt”

Men på grund av risken för utvintring, framförallt i Mellansverige, är BM Agris råd att inte säkra mer än hälften av den förväntade skörden.

Bakgrunden till att rapspriserna stiger är en kraftig prisuppgång på andra oljeväxter, som exempelvis sojabönor, kanadensisk vårraps och palmolja.

– Vi ser inte detta som en tillfällig pristopp utan förväntar oss att priset ska vara fortsatt högt. Men vi har sett förr att läget snabbt kan ändra sig, säger Mats Eriksson på BM Agri.

Det är framför allt raps som prissäkrats fysiskt via BM Agri under hösten och vintern. När det gäller vete har BM Agris rekommendation i stället varit att säkra priset på börsen eftersom de fysiska priserna på ny skörd inte hängt med upp lika mycket. Veteterminerna på euronextbörsen nådde en pristopp i januari och har sedan gått ner något. I veckan har priset åter stigit något på grund oro för skador på höstvetet till följd av det ovanligt kalla vintervädret som dragit över centrala och sydliga delar av USA. Priset på decemberterminen 2021 ligger på 199 euro per ton. Med aktuell valutakurs ger det ett vetepris på ungefär 2 000 svenska kronor per ton.