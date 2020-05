Prisrusning på blomkål – och prisras på drivmedel

KPI, konsumentprisindex, var i stort oförändrat under perioden mars till och med april i år – och så även under de senaste tolv månaderna till och med april. KPI ökade dock med 1,6 procent i april, jämfört med helåret 2018.

Samtidigt steg livsmedels-KPI med drygt 1 procent under mars till och med april och med 2,2 procent den senaste tolvmånadersperioden till och med april i år.

Mest ökade grönsaks-KPI som var upp med 4,4 procent mars-april och med 5,3 procent under den längre mätperioden.

Mest ökade priset på blomkål som blev 31,6 procent dyrare under de senaste två månaderna och 31,5 procent dyrare under de senaste tolv.

Därefter följde purjolök som blev 31,1 respektive 11,2 procent dyrare och vitkål som fördyrades med 28,1 procent. Vitkålen blev drygt 7 procent billigare under den längre mätperioden.

Paketerad potatis fördyrades med 5,8 procent och morötter med 7,3 procent, under den kortare mätperioden. Priset på potatis på lösvikt ökade med 6,8 procent, men sjönk samtidigt med drygt 3 procent under den längre mätperioden.

Kravmärkta morötter respektive kravmärkt potatis ökade i pris med drygt 4 vardera de senaste två månaderna.

Köttpriserna steg med 1,4 procent och nötkött respektive griskött fördyrades med 2,2 respektive hela 5,6 procent. På övriga köttslag var förändringarna knappt märkbara.

Kategorin bröd och övriga spannmålsprodukter stod också still och livsmedlen i matgruppen var överlag i stort sett oförändrade. Det gäller även priserna i kategorin mjölk, ost och ägg.

I drivmedelgruppen syns dock större prisnedgångar efter det globala oljeprisfallet.

Dieselolja blev drygt 7 procent billigare mars-april och cirka 15 procent billigare de senaste tolv månaderna

95-oktanig bensin har blivit drygt 10 procent billigare under den korta mätperioden och 23 procent billigare under den längre, medan priset på 85-oktanig etanol sjunkit med drygt 17 respektive drygt 15 procent under de respektive mätperioderna.