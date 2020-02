Ica-gruppens rörelsemarginal det fjärde kvartalet var strax under analytikernas förväntningar, men högre än samma period föregående år. Fortsatta satsningar inom digital affärsutveckling och e-handel pressade.

Matprisinflationen var lägre i årets sista kvartal samtidigt som Ica-butikernas kalenderjusterade försäljningstillväxt under 2019 var som högst under fjärde kvartalet.

”Sammantaget ledde det till en positiv volymtillväxt för första gången sedan inledningen av 2019”, skriver vd Per Strömberg i rapporten.

Ica-gruppen gjorde en vinst före skatt på 1 122 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Under samma period året före landade vinsten på 1 123 miljoner kronor. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 12 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 11:50 kronor per aktie.

Ökad kundtillströmning

Omsättningen var något över analytikerförväntningarna i Infronts sammanställning. Ökningen var till viss del driven av ovan nämnda volymtillväxt, framförallt i Ica Sverige, men var till största delen prisdriven, heter det i rapporten. Omsättningen uppgick till 30 850 miljoner kronor, jämfört med 30 069 miljoner kronor ett år tidigare.

”Kundtillströmningen ökade i alla butiksformat, både för hela året och i kvartalet, och mest i de stora butikerna. Vår tillväxt i kvartalet och för hela året låg i linje med marknadstillväxten”, skriver Per Strömberg.

Plan för stundande konkurrens

Onlineförsäljningen fortsatte att öka. Vid periodens slut var 302 Ica-butiker anslutna till e-handeln med så kallad lösplock och 632 butiker erbjöd matkasse. Totalt ökade e-handeln i kvartalet med 25 procent jämfört med samma period föregående år, att jämföra med den totala onlineförsäljningen för mat i Sverige som i det fjärde kvartalet ökade med 17 procent.

Vad beträffar Baltikum där Lidl har gått in i Lettland och Estland, uppger VD att Ica har en ”definierad plan” för hur konkurrensen ska mötas.

”Det är i dagsläget svårt att bedöma exakt vad detta kommer att innebära för 2020 men långsiktigt så känner vi oss trygga med att vi kan leverera en fortsatt god utveckling i vår baltiska verksamhet”, skriver Per Strömberg.