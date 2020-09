Sista veckan i augusti höjde bondeägda Danish Crown noteringen på slaktgrisar med 0,5 danska kronor, DKK, till 10,80 DKK per kilo. Det är den första höjningen sedan mars, då det danska priset toppade på 14,30 DKK.

På det följde en vår med coronapandemi och sjunkande priser inom EU och en sommar med stagnerande priser. Danish Crown skriver i sin marknadskommentar att det finns en större osäkerhet kring ekonomi och pandemi i södra Europa. Den osäkerheten speglas i lägre efterfrågan bland annat på griskött.

Men medan sydeuropéerna tvekar handlar Kina griskött som aldrig förr. I juli slogs ännu ett nytt importrekord, under månaden köpte landet in dubbelt så mycket griskött som under juli förra året.

En betydande del av den kinesiska efterfrågan tillgodoses med griskött från Europa. EU-ländernas export till Kina ökade med 75 procent under första halvåret 2020.

Danish Crown betonar själva sin höga fryskapacitet som en konkurrensfördel relativt andra slakteriföretag med exportambitioner. Och när både försäljningsvolymerna och priset steg kunde företaget höja noteringen igen.

Afrikansk svinpest påverkar

Markus Fiebelkorn, marknadsanalytiker på branschorganisationen Danske Svineproducenter utesluter inte att det kan komma fler höjningar i höst, men det är i så fall helt avhängigt av vad som händer på den kinesiska marknaden.

– Kina har som bekant drabbats hårt av afrikansk svinpest. Det fattas mer än 20 miljoner grisar i Kina och det är nästan lika mycket som hela Danmarks grisproduktion, säger han.

Kina kan dock möjligen vara på väg att återhämta sig från den afrikanska svinpesten. Enligt uppgifter från det kinesiska jordbruksdepartementet ökar grisbeståndet igen. I juli i år fanns det 20 procent fler suggor i produktion än under samma månad 2019.

Markus Fiebelkorn konstaterar att Kina har satt upp målet att vara tillbaka i normal produktion under nästa år.

– Men hittills har produktionen fallit varje kvartal. Kan vi fortsätta och öka vår export dit är det inte orealistiskt med 11-12 kronor kilot i höst, säger han.

Ökad efterfrågan på inhemskt

I Sverige har pandemin ökat efterfrågan på inhemskt griskött när uteätandet minskar. Importen av griskött, som huvudsakligen efterfrågas inom restaurangsektorn, har fallit med närmare 23 procent under första halvåret 2020.

Produktionen av griskött ökade med någon procent under första halvåret och sammantaget innebär det att marknadsandelen för svenskt griskött nu ligger över 80 procent för första gången på åtskilliga år.

Prismässigt hävdar sig Sverige bra jämfört med övriga EU. Det svenska snittpriset, inklusive tillägg, var i slutet av augusti 19,88 kronor kilot. Det är 28 procent högre än snittpriset inom EU.

Paul Robertson, inköpsdirektör hos KLS Ugglarps, är nöjd med prisutvecklingen i Sverige men ser ingen höjning av den svenska noteringen den närmaste tiden.

– Det är naturligtvis bra att danskarna går mot Asien, men eventuella höjningar i Sverige motiveras av hur det går på den svenska marknaden. Däremot har vi goda utsikter att hålla noteringen och ett stabilt värde på grisköttet, säger han.