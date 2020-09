– Det är ett fantastiskt spännande uppdrag. Copa Cogeca har ett unikt bra nätverk när det gäller EU-kommissionen och ministerrådet. Många frågor som påverkar de svenska jordbrukarna har sitt ursprung i Bryssel. I och med att jag nu blir en av sex viceordföranden kan det svenska perspektivet lyftas fram på ett annat sätt, säger Palle Borgström.

Men det betyder inte att det inte gjorts tidigare.

– Vi har varit aktiv medlem i organisationen sedan 1992. Men det är klart att det kommer att bli en liten skillnad nu.

Prioriterar

Uppdraget innebär möten var sjätte vecka samt förberedelser inför dessa sammankomster. Men det kommer inte att gå ut över uppdraget som ordförande för LRF, tror Palle Borgström:

– Vi får prioritera om en del men det är inga problem. Det finns många kompetenta personer i vår styrelse och ledning.

Ordförande för Copa är Christine Lambert från Franska FNSEA.

”Jag ser fram emot att jobba ihop med Palle Borgström. LRF har alltid varit en aktiv och konstruktiv part i Copa och jag är övertygad om att det svenska perspektivet kommer att bidra med mycket positivt till Copas arbete”, säger hon i ett pressmeddelande.

Copa Cogeca

Copa Cogeca har totalt 72 medlemmar från 27 medlemsstater och representerar 23 miljoner bönder och 22 000 jordbrukskooperativ. Organisationen startades inom dåvarande EG 1958 och LRF blev medlem 1992. Övriga viceordföranden i Copa är Tim Cullinan, IFA, Irland, Pedro Gallardo, ASAJA, Spanien, Massimiliano Giansanti, Confagricultura, Italien, Mladen Jakopovic, Croatian chamber of Agriculture, Kroatien och Roomet Sormus, Estonian farmers organisations and Chambers of Commerce, Estland.