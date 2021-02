Ny odlartjänst för att sälja koldioxidcertifikat

Det danska företaget håller dörren öppen även för svenska odlare.

Det danska bolaget Commoditrader lanserade programmet Commodicarbon i början på november förra året. Tjänsten gör det möjligt för lantbrukare som vill satsa på åtgärder för att öka kolinlagringen eller minska utsläppen av klimatgaser att faktiskt få betalt för det. Bakgrunden är ett stort intresse från exempelvis finansiella institutioner, energibolag, livsmedelsindustrier och teknikbolag att köpa certifikat för minskade koldioxidutsläpp. Över hälften av världens 500 största verksamheter har varit ute och lovat CO2 reduktioner. En stor del av dessa reduktioner kommer från att företagen betalar andra för att göra mer, säger Ida Boesen, på Commoditrader.

Det har länge funnits en marknad för koldioxidcertifikat för att plantera skog men nu har lantbruket hamnat i fokus. Bakgrunden är att lantbruket står för en betydande del av utsläppen globalt sett men också att branschen, till skillnad från de flesta andra, har möjlighet att ta upp stora mängder koldioxid från atmosfären.

– Lantbruket börjar i hög grad se kolinlagring som en ny cashcrop, säger Ida Boesen, en av talarna på den danska Plantekongressen ”Planter i fokus”.

Ida Boesen på danska Commoditrader som lanserar tjänsten Commodicarbon där lantbrukare kan sälja koldioxidcertifikat.

Det är också här tjänsten Commodicarbon kommer in. Lantbrukare registrerar sig, matar in gårdsspecifika uppgifter och vilka åtgärder de förbinder sig att satsa på för att bruka jorden på ett mer klimatvänligt sätt. Mycket är i linje med conservation agriculture eller regenerativt lantbruk. Det handlar om att exempelvis använda mellangrödor, lämna kvar halm och skörderester, gå över till en bättre växtföljd eller minska användningen av mineralgödsel.

– Men ett minimum är att man slutar plöja, säger hon.

Efter höstens öppning i Danmark är nu lanseringar även i Rumänien, Moldavien, Ungern och Slovakien planerade. Detta är länder där Commoditrader redan har tidigare verksamhet. Sverige skulle också kunna vara en intressant marknad framöver tillägger Ida Boesen. Men även lantbrukare utanför länder där programmet lanserats kan ansluta sig till tjänsten. Exempelvis finns lantbrukare från Storbritannien och Ryssland redan registrerade.

– Svenska lantbrukare kan vara med på programmet. Det finns ingen svensk översättning men för den som klarar att registrera sig på danska eller engelska går det bra, säger hon.

Fakta: Commodicarbon

Utifrån olika gröd- och markparametrar räknar en algoritm fram hur stor minskningen av växthusgaser åtgärderna bidrar med i ton kolekvivalenter. Efter skörden och kontroll av att åtgärderna genomförts kan lantbrukare sälja CO2 certifikat till potentiella köpare. Beroende på hur omfattande åtgärder lantbrukaren satsar på och på vilka jordar det sker handlar det om mellan 3 till 5 certifikat per hektar. Priset på certifikaten bestämmer marknaden men enligt Commoditrader är ett rimligt pris att räkna med ungefär 15 euro, alltså ungefär 150 svenska kronor per certifikat. Räknat på 100 hektar och 3 certifikat per hektar skulle de kunna handla om en ersättning på 45 000 kronor. Certifikaten säljs årsvis och görs samma åtgärder även nästa år går det att få samma ersättning nästkommande år förutsatt att marknadspriset är det samma. Man förbinder sig samtidigt att inte plöja marken på fem eller tio år även om det går att ansöka om att få plöja en viss del av marken om man får agronomiska problem. Tjänsten bygger på att sälja certifikat som minskar växthusgaser i atmosfären. De lantbrukare som redan odlar plöjningsfritt eller tillämpar conservation agriculture kan också gå in men får inte lika många certifikat för att fortsätta med sina åtgärder. För att vara med den här säsongen måste man anmäla sig senast den sista mars.