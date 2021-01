Olevererade sockerbetor i farozonen

Betkampanjen 2020/21 kan bl rekordlång.

Nu slår kylan till också i Skåne. Samtidigt väntar cirka 15 procent av betskörden eller 300 000 ton betor i stukor på att levereras till sockerbruket.

Temperatursvängningarna som väntas gör att de betor som ska levereras i februari kan vara i farozonen.

– Så länge betan är frusen och kanske tio dagar efter den tinat är det inga problem, men därefter startar förruttnelseprocessen. Det är betorna som ska levereras de sista tio dagarna på kampanjen som är i farozonen för avdrag vid leverans eller att i värsta fall bli nedklassade som icke leveransdugliga, säger Anders Bauer, rådgivare på HIR Skåne.

Anders Bauer, HIR Skåne.

För att säkerställa att grödan håller kvaliteten har Nordic Sugar gått ut och uppmanat odlare att komplettera den duk som täcker stukan med ytterligare plast för att öka isoleringen.

– Det är stora värden på spel och jag tror att de flesta odlare har sett till att täcka stukorna. Med tilläggen för lagringsersättning för december och januari handlar det nu om 375 kronor per ton, säger Anders Bauer.

Driftproblem på sockerbruket

Anders Lindkvist, generalsekreterare på Betodlarna, hoppas att andelen betleveranser med kvalitetsproblem ska var liten.

– Det handlar om de siste fem procent som är planerade för leverans i februari och jag tror att de flesta odlare har gjort jobbet och täckt stukorna, säger han.

Betkampanjen 2020/21 har dragit ut på tiden, huvudsakligen på grund av driftproblem på sockerbruket som under flera perioder gått med reducerad kapacitet eller till och med stått stilla. Team med specialister från Danmark har kallats in för att öka stabiliteten i produktionen under vintern. Driftsproblemen har gjort att inleveranserna av betor stoppats och flyttats fram vid flera tillfällen under höst och vinter.

– Tanken var att vi skulle ha varit i mål ungefär vid denna tid men nu har det blivit en förlängning på cirka tre veckor, säger Andres Rydén, chef Agricenter Nordic Sugar.

I fjol slutade den då rekordlånga kampanjen 14 februari på grund av inkörningsproblem på sockerbruket. Denna säsong ser kampanjen ut att bli ännu längre.

– Passerar vi 5 februari har vi slagit nytt rekord i kampanjlängd eftersom denna kampanjstart låg en vecka tidigare. Som det ser ut nu blir det här den längsta kampanjen någonsin, konstaterar Anders Lindkvist, generalsekreterare Betodlarna.

