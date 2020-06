Oklart värde för svensk Arlamjölk

ATL har visat att det är den svenska marknadsledaren Arla som stått för merparten av den minskade svenska mjölkinvägningen sedan 2015. Samtidigt ökar den danska mejeriimporten till Sverige i takt med att danska Arla­bönder ökar sin produktion och därmed också sin makt i Arla.

Utvecklingen sker efter majoritetsbeslut. Och som ATL tidigare berättat framhåller Heléne Gunnarson, vice styrelseordförande i Arla, att hon upplever ett starkt stöd bland Arlas svenska medlemmar för Arlas nuvarande konstruktion som en internationell kooperation.

Men Arlabonden Lennart Mattsson på gården Grinneröds Kolbengtseröd utanför Ljungskile, tycker att samarbetet i Arla är en dålig affär för svenska mjölkbönder.

– Jag tycker att vi ska ha en split. Vi ska gå ur Arla och bilda Arla Sverige, säger han.

En central fråga för om svenska Arlabönder tjänar på Arlasamarbetet är om marknadsvärdet av den svenska Arlamjölken är högre eller lägre än Arlas medlemspris, som är ett och samma i alla Arlas medlemsländer.

Hans Samuelsson satt tidigare i Arlas representantskap och har varit med och motionerat om att införa en nationell komponent i Arlas mjölkpris. Han menar att värdet av den svenska mjölken i Arla länge har varit högre än vad som betalas ut.

– Vi har redan starka varumärken som går bra på en högkostnadsmarknad. Svenska mjölkbönder behöver inte Arla, det är Arla som behöver svenska mjölkbönder, sa han till ATL efter Arlas senaste sänkning av mjölkpriset.

”Inte en meningsfull siffra”

Arlas vd Peder Tuborgh vill inte uppge hur det står till med värdet av den svenska mjölken i Arla.

– Det är inte en meningsfull siffra, för den väcker en fråga som varken har något att göra med i dag eller med framtiden, sa han till ATL tidigare i år, i samband med att bolaget presenterade sin bokslutskommuniké.

Men, säger han: marknadsvärdet för svensk mjölk är något som Arla diskuterar med förtroendevalda och med styrelsen i Arla.

Så styrelsen vet?

– Självklart.

Vad det egentliga marknadsvärdet för svensk mjölk är?

– Självklart. Självklart gör de det.

Har inte priset i huvudet

När ATL kontrollerar uttalandet genom att fråga Heléne Gunnarson, vice styrelseordförande i Arla, om marknadsvärdet säger hon att hon inte har det i huvudet.

– All svensk mjölk säljs ju inte heller på den svenska marknaden, all tysk mjölk säljs ju inte på den tyska, all dansk mjölk säljs inte på den danska. Så det är ju lite mer komplicerat än så.

– Det är ju också hur vi på bästa sätt kan optimera vår mjölk som är viktig. Självklart har vi de olika priserna och vad vi tjänar i de olika länderna och det går vi igenom då och då. Men det är ju den totala delen, vad vi genererar för mjölkpris, som är det väsentliga.

Under intervjun nämner Heléne Gunnarson också en kostnadssida, något hon återkommer till under en senare intervju.

– Vi är ett stort land, vi har stora avstånd helt enkelt. Så är det.

Känner till något marknadsvärde

I Sverige lyfter Arla fram den svenska råvaran i sin marknadsföring. Men Patrik Hansson, vd för Arla Sverige, säger att han inte känner till något marknadsvärde för den svenska mjölken.

– Det jag ser i mina böcker är vad som säljs i Sverige, oavsett var det är producerat. Man kan tycka att det är konstigt att vi inte räknar på det, men så är det, säger Patrik Hansson, vd för Arla Sverige.

Bengt Olsson är Arlamedlem och ekologisk mjölkproducent på en gård med 36 kor utanför Ljungskile i Bohuslän. Innan han tog över driften på sin föräldragård jobbade han som ekonomichef och controller på ett antal företag i Oslo. Han har även haft uppdrag som analytiker på Saab i Trollhättan.

– Där var det centralt för ägarna att veta hur bolaget gick. Vi hade koll på allt från resultatet på olika marknader ner till kostnaderna för minsta mutter. Det borde vara möjligt även i Arla, säger Bengt Olsson.