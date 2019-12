Fyrhjulingar, kriget mellan Arla och Oatly och otidsenliga väggkalendrar. Här är ämnena som drog allra flest läsare till ATL under 2019.

Under året som gått har ATL rapporterat om både stort och smått som på olika sätt berör svenska lantbrukare, skogsägare och entreprenadföretagare. Några av alla artiklar och nyheter vi har publicerat under året har dragit fler läsare än andra – här är fem av dem som lockat till allra mest läsning.

Facebookgruppen Lantbrukaren stängs ner

Den andra september vaknade många lantbrukare upp till ett ovanligt Facebookflöde. Facebookgruppen ”Lantbrukaren”, som samlar över 23 000 medlemmar, hade stängs ner. Ledsna lantbrukare över hela landet undrade vad som hade hänt och ansvariga för sidan hade svårt att få svar från Facebook. Ett tag fanns viss oro för att sidan aldrig skulle öppnas upp igen och det skapades till och med en ny, temporär sida.

I slutändan löste sig allt och Lantbrukaren kunde åter öppnas. Gruppen en är fortfarande Sveriges största för lantbrukare i Sverige på Facebook.

Här kan du läsa artikeln från september.

Självkörande lastbil från Volvo.

Norrman förlorar jobbet till självkörande lastbil

Tekniknyheter lockar ofta till mycket läsning i ATL men en av de mest lästa under hela året kom sent under hösten. Då kunde vi rapportera om norske Torbjørn Engene, som till sommaren blir den första i världen att förlora jobbet till en självkörande lastbil som ska ta över hans arbetsuppgifter.

– Jag trodde aldrig att detta skulle bli verklighet, sa Torbjørn Engene i en intervju.

Här kan du läsa artikeln från november.

Oatlys reklamkrig fördes både på husfasader och i mejerikylen.

Oatlys reklam rörde upp känslor

Havremjölksproducenten upprörde många med reklamkampanjen ”Spola mjölken”, som klädde såväl hela husfasader som tågstationer och tidningar. Arla gick å sin sida till motattack i flera reklamfilmer och ATL:s läsare var nyfikna på det mesta som hade med något av företagens reklamkrig att göra.

Men av alla artiklar som publicerades i ämnet under året var det en som stack ut rejält: den när havreodlaren Joakim Furhoff gick ut och sa att han inte ville att hans grynhavre skulle användas i Oatlys produkter. Skälet: Han ville inte stå bakom ett företag som smutskastar andra.

Huruvida Oatlys reklamkampanj i slutändan varit positiv eller negativ för företaget återstår kanske att se, men flera månader efter kampanjen kan man fortfarande se kommentarer som ”Spola Oatly” dyka upp i kommentarsfälten på ATL:s Facebooksida. Men hur var det nu: All publicitet är bra publicitet – eller?

Här kan du läsa artikeln där lantbrukare riktar hård kritik mot Oatly

Granntvist om Ölandsfår

Ibland slutar tvister mellan markägare i rätten. Det blev fallet när länsstyrelsen gav en djurägare på norra Öland rätt att hålla tio tackor med lamm inom planlagt område.

Grannarna överklagade beslutet med hänvisning till att får låter och luktar. Fallet drevs hela vägen till Mark- och miljödomstolen, som dock gick på länsstyrelsens linje och gav grönt ljus för fåren. Domstolen skrev bland annat: ”Bedömningen ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och baseras inte enbart på en enskilds persons reaktion i det enskilda fallet, även om hänsyn ska tas till personer som är något känsligare än normalt.”

Här kan du läsa mer om fallet.

Skattereglerna för fyrhjulingar orsakade häftig debatt. På bilden ATV-utbildaren Per Johansson.

Fyrhjulingar ger lantbrukare en storskattesmäll

ATV:er och fyrhjulingar har varit ett hett ämne under 2019, med flera olika lagändringar och diskussioner. I oktober kunde ATL avslöja att Skatteverket hade krävt flera småföretagare, som hade fyrhjulingar som arbetsredskap, på stora belopp då myndigheten börjat klassa redskapen som en förmån som ska beskattas.

– Det är ju helt orimligt. Jag har en leasingbil, och förmånsvärdet på den är ungefär 10 procent av bilens värde. Här är det nästan 100 procent, sa Kjell Eriksson som var en av de drabbade som ATL pratade med.

Här kan du läsa artikeln.

Debatt om unken kalender fick stort genomslag

I november 2017 drog #metoo som orkanvind genom Sverige. I skogen hette uppropet #slutavverkat och som en pendang till det lyfte Anna Schyman, ledamot i Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogen, två år senare frågan om varför skogsmaskiner marknadsfördes med hjälp av lättklädda kvinnor i en kalender från Ponsse. Hon menade att kalendern inte kändes rätt i tiden och att sådant inte hör hemma i branschen.

När ATL skrev om händelsen fick den stor spridning i sociala medier varpå flera skogsbolag tog avstånd från den sortens marknadsföring.

Det hela fortsatte med flera insändare, debattartiklar och uppföljningar om fler kalendrar från bolag i skogsbranschen. Ämnet diskuteras fortfarande flitigt på ATL:s Facebooksida och frågorna som originalartikeln belyste lär fortsätta att lyftas under 2020.

Här kan du läsa den första artikeln om kalendern.