Under natten till fredagen angreps en fårhage av varg i Gislaveds kommun, enligt P4 Jönköping. Det är den nionde vargattacken i Småland och Västra Götaland sedan i maj.

Fem får blev under natten till fredagen angripna av en varg i Gislaveds kommun, uppger P4 Jönköping. SVT Nyheter har pratat med länsstyrelsen som berättar att ytterligare något får har fått avlivas på platsen, samt att några saknas. Det är den nionde vargattacken i Småland och Västra Götaland sedan i maj. Fredagen den 31 juli beslutade länsstyrelserna i Jönköping och i Västra Götalands län om skyddsjakt på varg efter sommarens angrepp. I veckan kom besked att skyddsjakten ställs in, åtminstone tillfälligt, efter att överklaganden inkommit in till förvaltningsrätten, vilket ATL tidigare har rapporterat.

Länsstyrelserna tror att angreppen kommer från en och samma vargindivid som har rört sig söderut i landet för att söka en partner och eget revir.