Nytt fall av fågelinfluensa – 18 000 höns avlivas

Arkivbild – stallet och hönsen på bild har inget med fågelinfluensan att göra.

I tisdags kunde Jordbruksverket konstatera att värphönsbesättningen drabbats av fågelinfluensa av typen H5N8. Detta är det fjortonde fallet av influensan i Skåne denna säsong.

Det drabbade stallet rymmer 18 000 höns och samtliga avlivas, enligt näringslivschef och chefsveterinär Håkan Henrikson på Jordbruksverket.

– Det rör sig om en enhet. Det är en ekologisk besättning så det är samma typ av enhet som i Östergötland och Trelleborg.

Håkan Henrikson är näringslivschef och chefsveterinär på Jordbruksverket.

Restriktionsområden råder nu runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bland annat innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus. Skyddsnivå 2 gäller sen tidigare i resten av landet.

Mild vinter påverkar

Håkan Henrikson säger att man i nuläget inte vet hur smittan kommit in i besättningen. Det är nästan en månad sen det senaste utbrottet av fågelinfluensa i Sverige och på Jordbruksverket hoppades man att viruset nu var under kontroll.

– Det klingar av i hela Europa så det är ett betydligt bättre läge. Vi hade nog lättat på restriktionerna för hobbyhöns och liknande om inte detta hänt.

Prover som tagits på vilda fåglar som skickats in har visat att viruset fortfarande finns i landet. Positiva prover har kommit så långt upp norrifrån som Dalarna.

– Så högt upp som vi konstaterat på vilda fåglar i år har vi aldrig gjort förut, säger Håkan Henrikson till ATL.

Säsongen har varit ytterst besvärlig. Enligt Håkan Henrikson kan det bero på att säsongen startade tidigt och att viruset verkar vara mer spritt bland de vilda fåglarna.

– Vintern var ganska mild vilket ledde till att flyttfåglarna höll sig kvar i norr. Kommer smittan in där är det en bra reservoar. Viruset har också visat sig vara häftigare med högre dödlighet. Det kan vara så att det behövts lägre infektionsdos i år än annars, men det är spekulation.

För att sprida kunskap om hur man kan skydda sin anläggning har Jordbruksverket intensifierat sina utbildningar för fjäderfähållare på både hobby- och kommersiell nivå.

Fågelinfluensa och hur den smittar

Fågelinfluensa kallas också aviär influensa och är en av de allvarligaste sjukdomarna hos fjäderfä.

I Sverige konstaterades den första gången 2006 hos två viggar. 2015 konstaterades döda svanar vara smittade.

Det första stora utbrottet i Sverige var 2016-2017, då både vilda fåglar och tamfåglar drabbades.

Även symptomfria fåglar kan smitta andra med fågelinfluensa. Den vanligaste smittvägen in i anläggningar för tamfågel är via träck från vilda fåglar, som fastnat på utrustning eller skor eller kommer in via ventilationen.

Smittan kan föras vidare mellan gårdar via fågelleveranser, fordon, redskap, foder, damm, fjädrar. Den kan också föras med luften korta sträckor.

Den som misstänker ett utbrott hos sina tamfåglar måste enligt lag tillkalla veterinär. I väntan på testsvar måste man vidta åtgärder för att hejda smittspridning. Om smitta konstateras ska djuren avlivas och anläggningen saneras enligt ett EU-gemensamt regelverk.

Källor: Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt