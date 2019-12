Nya samarbeten lyfter mejerier

Hot: Arlas betalningsmodell

Under hösten stod det klart att mjölkinvägningen i Sverige fortsätter att minska. Samtidigt finns en stark efterfrågan på just svensk mjölkråvara. Detta borde leda till en bristsituation, som kan driva upp priset på svensk mjölk.

Men marknadsledaren Arla har en betalningsmodell som tycks motverka detta. Modellen säger att alla mjölkbönder i Arlas sju medlemsländer ska få lika mycket betalt för ett kilo mjölk, oavsett hur den nationella efterfrågan ser ut och trots att undersökningar från bland annat European Milk Board (EMB), länge visat att produktionskostnaderna per kilo mjölk varierar mellan olika europeiska länder.

Arlas betalningsmodell tycks motverka att priset på svensk mjölk går upp menar ATL:s Oskar Schönning.

Hopp: Kommersiella samarbeten

Under hösten lanserade Arla en halloumiutmanare tillsammans McDonalds. Den blev så populär att den sålde slut nästan direkt. Norrmejerier lanserar i vår en liknande produkt på svensk mjölk tillsammans med Ica. Det här är inte bara ett skickligt hanterande av den pågående vego- och närhetstrenden, nytt är också att de bondeägda mejeriernas egna varumärken lyfts fram så tydligt i reklam och marknadsföring.

Det här kan öppna upp för bättre affärer än de tidigare, anonyma EMV-kontrakten. Det kan också ge fortsatta möjligheter för de bönder och gårdar som vill vara med i reklam, marknadsföring, hålla i utbildningar, kosläpp etc.

Utmaning: Mjölkkronan 2.0

Under mjölkkrisen 2015-2016 fanns Mjölkkronan – ett intressant initiativ från Ica som riktade in sig på svenska konsumenters villighet att betala mer för svenskproducerade råvaror. Pengarna tilläts inte försvinna in i mejeriföreningarnas byråkrati, utan redovisades direkt på böndernas avräkningar.

Då gällde kampanjen bara dryckesmjölk. Men går det att hitta liknande samarbeten 2020, som även kan gälla andra produkter? Och kanske koppla kronan till motprestationer som klimatåtgärder, naturbete, djurvälfärd, närliggande produktion eller annat som konsumenterna vill ha? Det har aldrig varit hetare att vara bonde än 2020 – synd om det inte skulle avspegla sig på kontot.