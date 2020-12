Nya lagar och regler 2021 - det här behöver du veta

Under 2021 ändras några viktiga lagar och regler. ATL har sammanställt de viktigaste förändringarna i jord- och skogsbruket som träder i kraft under året.

Bland annat blir det dyrare att köpa bruksbil när bonus-malussystemet går vidare, ”drönarkörkort” blir obligatoriskt och avdragsmöjligheterna för solpaneler ökar.

Årets SAM-ansökan väntas öppnas 11 februari och vara öppen fram till 15 april. Det finns fortfarande ett antal osäkerhetsfaktorer, eftersom vi går in i ett förlängningsår och reglerna ännu inte är beslutade. I dagsläget är det oklart med åtagandena i de olika ersättningarna, vilka som går att förlänga eller utöka och hur länge.

– Sannolikt kommer stödrättsvärdet att sänkas beroende på att EU:s budget krymper. Frågan är också vilka stöd i landsbygdsprogrammet som ska vara öppna för nyanslutning. Förhoppningsvis kommer riktlinjer innan SAM internet öppnar, säger Patrik Alenfelt, sektionschef Jordbrukarstöd på Jordbruksverket.

Drönare kommer att kräva "körkort" i de flesta fall.

En annan osäkerhetsfaktor är den återhämtningsfond som finns inom EU efter coronapandemin och hur stor del som kommer att läggas inom ramen för lantbruksprogrammen.

Dieselåterbäring ligger kvar

När det gäller dieselskatteåterbetalningen så ligger den kvar på 1,93 kronor per liter efter årsskiftet.

Upptaxeringen av diesel och bensinskatten fryses för 2021 i och med att reduktionsplikten höjs. Det innebär att kravet på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel ökar. Reduktionsplikten höjs från 4,2 till 6 procent för bensin och från 21 till 26 procent för diesel. Eftersom biodrivmedel är dyrare så det blir en balans och den höjda reduktionsplikten ska inte märkas vid pumpen.

Tuffare räknas som miljöbil

Från 1 april gäller nya nivåer i bonus-malussystemet. Skatten på nya bilar justeras efter utsläpp och det blir tuffare att räknas som miljöbil.

För lätta bilar sänks brytpunkten från 95 till 90 gram koldioxid per kilometer, samtidigt som skatten höjs från 82 till 107 kronor. För tyngre fordon med utsläpp över 130 gram koldioxid per kilometer går höjningen från 107 till 132 kronor per gram. Det kommer inte minst att påverka de populäraste bruksbilarna som Nissan Navara och VW Amarok.

Samtidigt höjs bonusbeloppet för elbilar från 60 000 till 70 000 kronor.

Reduktion för installering av solceller

Från årsskiftet blir det möjlighet till skattereduktion på kostnader för att installera solceller, lagra egenproducerad energi och laddningspunkter till fordon. Skattereduktionen kommer att hanteras som rot- och rutavdraget och avdraget hamnar direkt på fakturan. Även kostnad för material ger rätt till skattereduktion vid installation av grön teknik.

Skattereduktion ges med 15 procent för installation av solceller, 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och 50 procent för installation av laddstolpe.

Patrik Alenfelt, Jordbruksverket.

Drönarkort behövs

Från och med 10 januari 2021 kommer de flesta som använder drönare att behöva ett behörighetsbevis eller ”drönarkort”. Bevisen finns i tre klasser beroende på hur drönaren ska användas och utfärdas av Transportstyrelsen. Prov kan göras på myndighetens hemsida från 4 januari.

Nedsättningen av energiskatt för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet tas bort i två steg. Från 1 juli minskas skattenedsättningen från 70 till 35 procent, för att sedan försvinna helt 1 januari 2022.

Nya regler som införs 2021

• Kravet på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel ökar. Reduktionsplikten höjs från 4,2 till 6 procent för bensin och från 21 till 26 procent för diesel.

• Uppstramning i bonus-malussystemet för nya bilar. Skatten höjs och brytpunkten justeras ned. Bonusbeloppet höjs för elbilar.

• Skattereduktion för installation av grön teknik som solceller, lagring av egenproducerad el och laddstolpe. Dras direkt på fakturan som Rot- eller Rutavdrag.

• ”Drönarkort” blir obligatoriskt. Prov för behörighetsbevis görs på Transportstyrelsens hemsida.

• Nedsättningen av energiskatten i jord- och skogsbruk minskas från 70 till 35 procent. Tas bort helt 2022.

• Osäkerhet kring SAM-ansökan eftersom 2021 är förlängningsår. Riktlinjer väntas före SAM-ansökan öppnar 11 februari. Sannolikt lägre stöd eftersom EU:s budget krymper.