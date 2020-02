Nu tas säsongens sista betor emot

Lastning. Några av de allra sista betorna lastades under dagen utanför Tomelilla för att sedan köras till bruket i Örtofta.

Solen lyste över Nordic Sugars sockerbruk i Örtofta under torsdagen då årets betkampanj gick i mål. När ATL besökte bruket på eftermiddagen hade lastbilstrafiken börjat tunnas ut. På Nordic Sugar är man, trots en del problem under kampanjen, väldigt nöjda. Sockerproduktionen hamnar på drygt 300 000 ton och omkring två miljoner ton betor har kommit in.

– Om vi inte slår 2014 så tangerar vi i alla fall skörden då, och 2014 var det bästa året någonsin, säger Birger Olsson, betförsörjningschef på sockerbruket.

Kampanjen startade den 26 september och avslutas på fredag morgon den 14 februari. Det har varit en kampanj med en del inkörningsproblem för ny utrustning vid sockerbruket, vilket inneburit att de i början fick gå med sänkt kapacitet. Det har i sin tur inneburit att mottagningen av betor har fördröjts och de har fått lagras längre i fält.

Många odlare har lagrat betorna en månad längre än normalt. Det har funnits oro för lagringsförluster, men vädret har varit gynnsamt.

– Betkvaliteten har hållit sig väldigt bra. Det hade varit värre om det varit snö, frost och tö emellanåt. Det är förvånansvärt lite som blivit kasserat, betydligt mindre än ett normalår, säger Birger Olsson.