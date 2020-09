Trendbrott för mjölkproduktionen i Arla Sverige

Minskningen av mjölkproduktionen i Arla Sverige har upphört, uppger företaget i ett pressmeddelande. Samtidigt höjs mjölkpriset för oktober med 5 öre per kilo för både eko- och konventionell mjölk.

Under nästan tio år har mjölkproduktionen i Arla Sverige minskat. Men i maj i år upphörde minskningen. Sedan dess har invägningen i Sverige legat på en ökning på 4 till 5 procent.

”Ökningen sker främst bland de större gårdarna och det är något som pågått i många år. Men det är som grupp de ökar. Inom olika storleksklasser finns det gårdar som ökar och det finns gårdar som minskar”, skriver Peter Kofoed, chef för Arla Sveriges medlemsservice, i ett mejl till ATL.

Framgångar bakom höjning

Om den positiva trenden håller i sig räknar han med en ökning på ungefär två procent jämfört med 2019. Det skulle innebära en total invägning på 1 824 miljoner kilo för 2020, strax under invägningen för 2018, då Gefleortens mejeriförening gick upp i Arla.

Mjölkpriset höjs samtidigt med närmare 5 öre per kilo, både för ekomjölk och konventionell mjölk. Enligt Arla beror höjningen på framgångar i den egna i affärsverksamheten snarare än på en positiv marknadsutveckling. I Sverige motverkas det höjda medlemspriset något av en starkare svensk krona gentemot euron. Summa summarum landar oktoberpriset för konventionell mjölk på 348,2 öre per kilo, medan a contopriset för ekomjölk blir 420,9 öre per kilo.