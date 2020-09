Mer svenska pengar till landsbygdsprogrammet

Även om EU:s långtidsbudget för perioden 2021 till och med 2027 inte är färdigförhandlad räknar regeringen och de budgetsamarbetande partierna Centerpartiet och Liberalerna med att de föreslagna minskningarna i EU:s jordbruksbudget antas. Det ger lägre EU-insats till landsbygdsprogrammet för Sveriges del. I budgeten för 2021 ökas därför den svenska finansieringen av landsbygdsprogrammet.

– De satsningar vi har i den här budgeten tillsammans med tidigare aviserade satsningar innebär sammanlagt ungefär 5,2 miljarder per år under 2021 och 2022. Det är under den övergångsperiod tills EU:s nya jordbrukspolitik träder i kraft 2023, sa finansminister Magdalena Andersson när hon presenterade höstbudgeten vid en presskonferens på måndagsmorgonen.

EU:s långtidsbudget förändras inte 2023 så ska nivån på landsbygdsprogrammet upprätthållas kommer det att krävas större svensk medfinansiering även 2024 och framåt.

Pengar till civil beredskap

Debatten kring förändringarna i hur slaktavgifterna beräknas har inte satt några spår i höstbudgeten. Nedsättningen av avgifterna ligger kvar på 107 miljoner kronor. Anslaget för konkurrenskraftig livsmedelssektor, där en del av medlen för den nationella livsmedelsstrategin, ligger, minskas.

Det dominerande temat för budgeten är förstås pandemin, med rekordstora krisåtgärder. En ökad medvetenhet om hur sårbart samhället är syns, om än i mindre skala, i att det läggs pengar på civil beredskap. Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket får alla extra medel för att delta i en återuppbyggnad av totalförsvaret.

