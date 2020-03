– De klippningar och vägningar av grönmassa vi gjorde i höstas visar att ett genomsnittligt fält ligger på en rekommendation mellan 140 till 160 kg kväve per hektar, säger Paul Leteus, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne.

Efter skörden 2018 när många lantbrukare tog halva eller en tredjedel av den förväntade skörden fanns mycket växtnäring kvar till de höstsådda grödorna. Det ledde till kraftiga höstrapsbestånd på hösten och vintern med djupa rotsystem. Kvävevågen är en metod som används av odlare och rådgivare sedan ett antal år tillbaka. Metoden går ut på att klippa och väga en kvadratmeter raps på hösten och tillsammans med andra uppgifter uppskatta en kväverekommendation till våren. Den kraftiga höstrapsen 2018 gjorde att många lantbrukare fick låga eller till och med negativa rekommendationer.

– Då inställde sig frågan om vi vågar lita på det här, säger Paul Leteus, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne.

Slog fel på en plats

För att testa detta tog Skånes Försöksringar initiativ till en försöksserie som lades ut på fyra platser runtom i Skåne. Resultatet blev att kvävevågens rekommendationer stämde relativt väl på tre av fyra platser. Men i försöket i Klagstorp gav kvävevågen en rekommenderad kvävegiva på 20 kg N/hektar, medan den optimala kvävegivan i försöken låg på 110 kg N/hektar.

– I Klagstorp högg man riktigt i sten om man följde rekommendationerna slaviskt, säger Paul Leteus.

Kvävevågen är ändå ett bra verktyg i grunden, tycker han, och det finns ingen anledning att tvivla på dess rekommendationer ner till ungefär 50 till 70 kg N/ hektar. Att dra ner på kvävegivan är bra för både plånboken och miljön. Dessutom minskar oljehalten i skörden med för hög kvävegiva vilket ger sämre betalning.

– Men rekommenderar kvävevågen under 50 kilo kväve per hektar då vågar i alla fall inte jag lita på den fullt ut utan hade kanske kört 70-80 kilo kväve per hektar i stället, säger Paul Leteus.

Inte som 2019

I år är höstrapsen generellt inte lika kraftig och har inte heller ett lika väl utvecklat rotsystem som förra säsongen.

– De klippningar och vägningar av grönmassa vi gjorde i höstas visar att ett genomsnittligt fält ligger på en rekommendation mellan 140 till 160 kg kväve per hektar, säger han.

Sedan finns det fall med mycket kraftig raps även i år där man kan dra ner givan och tvärtom.

Med höstrapsens stora rotsystem förra säsongen spelade det inte så stor roll att komma ut med första kvävegivan snabbt på våren. Men i år spelar tidpunkten större roll även om det på många håll är för blöt för att kunna komma ut på fälten nu.

– Rekommendationen här i Skåne är att köra en första giva så fort fältförhållandena medger, säger Paul Leteus.

Enligt Greppa Näringens senaste Säsongsnytt är rådet från syd, väst, öst och mitt också att det är dags att kvävegödsla normala bestånd av höstraps när tillväxten är i gång och fälten är farbara.