Mejerier vill ha lagringsstöd

European Dairy Association, som samlar europeiska mejerier, har skrivit till EU-kommissionen och begärt att stöd för privat lagring införs för att bromsa ett prisfall på mjölk som tillskrivs coronapandemin. Organisationen vill se ett stöd för lagring av mjölkpulver, smör och ost.

Enligt IEG Policy låg det officiella EU-medelpriset på mjölkpulver i mitten av mars på 2 420 euro per ton, en sänkning från runt 2 600 euro per ton i början av februari. Det är fortfarande en bit kvar till 1 698 euro per ton, den referensnivå där EU-kommissionen måste införa interventionslagring. Senast betalades stöd för privat lagring av mjölkpulver ut i februari 2017, för smör skedde det i september 2016.