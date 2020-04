Efterlyses: Matpotatis till stärkelsefabrik

Under flera år har Lyckeby Starch köpt in överblivna partier av matpotatis från odlare i Sydsverige för att använda i den egna stärkelseprocessen. I fjol ställdes vårkampanjen in, då tillgången på potatis var för liten.

Även i år såg inflödet av råvara ut att bli litet och kampanjen var hotad – men efter ett sent beslut kommer företaget att starta upp fabriken i Mjällby den 14 april, för cirka två veckors drift.

– Det var väldigt få anmälda partier för bara två-tre veckor sedan, men intresset har ökat de senaste veckorna, säger Stine Nilsson, medlemschef på Lyckeby Starch.

”Vi behöver stärkelsen”

Hon tror att de sena anmälningarna grundar sig i att många odlare trott att de skulle få annan avsättning för sin matpotatis, men sett att efterfrågan inte är så stor.

– Nu har man vänt sig till oss i stället och det får gärna fler odlare göra, eftersom vi behöver stärkelsen. Det här är ett sätt att få in mer råvara, säger Stine Nilsson.

Ersättningsnivån ligger kring 50 öre per kilo beroende på stärkelsehalt och frakten är fri upp till 14 mil från fabriken i Mjällby. Lyckeby tar också in all potatis och har inga direkta kvalitetsparametrar mer än att potatisen ska vara frisk och utan röta.

– Det är ofta kasserade partier matpotatis som kommer in. Missfärgningar, mekaniska skador eller annat gör inget, säger Stine Nilsson.

Hon räknar med att få in drygt 10 000 ton matpotatis i år vilket motsvarar ungefär två veckors drift i fabriken.

– Kampanjen pågår så länge det finns potatis. Kring två veckor är en ganska normal kampanjtid. Som mest har vi kört vårkampanjen i tre veckor, säger Stine Nilsson.