Svenska Blå Stjärnan är redo att rycka in om coronaviruset kräver det. Här en blå stjärna under en praktik på en mjölkgård i Småland.

Hittills har LRF inga rapporter om gårdar som har drabbats av coronaviruset. Men snart drar ett intensivt vårbruk i gång med mycket mer jobb.

Det gäller nu för alla lantbruksföretag att förbereda sig på att personal kan bli sjuk eller behöva vabba, menar LRF. Organisationen har gått in i krisläge och höjt beredskapen ute i lokala omsorgsgrupper.

Den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Blå Stjärnan har kontaktat ett 50-tal av sina mest rutinerade medlemmar runt om i landet. Många har hjälpt till under de senaste årens utbrott av djursmittor.

– Vi har valt att inte söka bredare än så just nu. Behövs det fler kan vi kontakta många fler, men vi tror inte att behovet blir så stort, säger Eva Ladberg, utbildningsansvarig på Svenska Blå Stjärnan.

1 800 medlemmar

Organisationen har 1 800 medlemmar som är utbildade i att hantera produktionsdjur, ungefär en tredjedel av dem skulle kunna ställa upp vid en kris. Men i just denna kris kan det bli svårare, befarar Svenska Blå Stjärnan. Många arbetsplatser är rädda för att få stor sjukfrånvaro och kan vägra att släppa sin personal till krisuppdrag.

Dessutom kan det finnas medlemmar som har nära anhöriga i riskgruppen och som därför inte vill ställa upp.

– Är man djurägare ska man i första hand kolla i sina egna nätverk och med LRF, säger Eva Ladberg.

På fredagskvällen kom beskedet att livsmedelssektorn är en av de tolv sektorer som regeringen pekat ut som samhällsviktiga verksamheter. Det innebär att staten måste ordna barnomsorg för den gruppen om skolor och förskolor stänger framöver. Staten får också ett större ansvar att hjälpa till att hitta tillfällig arbetskraft vid arbetstoppar.

Högsta prioritet

Exakt vilka yrken inom livsmedelssektorn som omfattas blir det nu upp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att specificera. För LRF är det högsta prioritet att lantbrukare ingår.

”LRF menar att lantbruk behöver klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom det kan ge större möjlighet till särlösningar för att hålla igång produktionen”, skriver LRF:s krisberedningsansvarige Anders Drottja i ett mejl till ATL.

Svenska blå stjärnor övar under en kurs i villkorad läkemedelsanvändning.

Samtidigt varslas anställda i en mängd branscher i samhället, och i förra veckan fick alla gymnasielever på naturbruksgymnasierna åka hem för att fortsätta sin utbildning på distans. Detsamma gäller studenter på vuxenutbildningar. Det kan bli viktiga halmstrån att gripa efter om det blir svårt att hitta folk.

LRF ser gärna att permitterad personal eller elever med lantbrukskunskaper erbjuder sig att tillfälligt söka gröna jobb. Arbetsförmedlingen samarbetar också med LRF för att matcha fler till gröna jobb.

Checklista om personal blir sjuk

Rutiner:

Skriv ner de dagliga rutinerna som personer behöver veta för att hålla i gång produktionen, och glöm inte att skriva ner vad man gör i specialfallen.

Ordna telefon- och kontaktlistor till de viktigaste personerna för ditt företag. Det kan gälla veterinär, slakt, foder med flera.

Personligt nätverk:

Skriv en kontaktlista på personer som kan hjälpa dig: grannar, anhöriga, tidigare anställda med flera. Kontakta gärna personerna redan nu och fråga om de kan hjälpa till om det behövs. Passa på att berätta om rutinerna på din gård. Hjälp också själv till genom att kontakta grannar och kollegor och stäm av hur de har det.

LRF:s omsorgsgrupper:

Hjälper till via det egna nätverket samt via maskinringar och farmartjänst. Det kan finnas möjlighet att få hjälp via Svenska blå stjärnan.

Försäkringar:

Undersök ditt försäkringsskydd för att ta in utomstående arbetskraft om du inte kan jobba på grund av coronaviruset. Till exempel den ersättarförsäkring som tecknas genom medlemserbjudandet i Länsförsäkringars säker person-försäkring.

Källa: LRF

