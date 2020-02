– Det har skett en nedgång i antalet sålda maskiner och då blir det mindre intäkter att sprida kostnaderna på, säger Lantmännens vd Per Olof Nyman.

Lantmännen presterade sitt bästa resultat någonsin 2019. Men VD Per Olof Nyman är samtidigt ödmjuk inför 2020 och pekar på klimatrisker och tecknen på en global avmattning. Och Lantmännen Maskin har fortsatt stora utmaningar.

Som ATL berättade på måndagen redovisar Lantmännen ett resultat på drygt 1,87 miljarder kronor för 2019, jämfört med 1,38 miljarder året innan. Det är koncernens hittills bästa resultat.

Per Olof Nyman vill särskilt lyfta fram Affärsområde Swecon som gjorde sitt bästa resultat någonsin på 514 miljoner kronor i fjol (440). Swecon är partner till Volvo Construction Equipment och återförsäljare av maskiner för bygg- och anläggningsbranschen i Sverige, Tyskland, Estland, Lettland samt Litauen.

– Det är en signifikant förbättring och avspeglar en hög aktivitetsnivå på inte minst den svenska marknaden där vi har en marknadsandel på nästan 50 procent, varför vi snabbt gynnas av hög efterfrågan. Det beror främst på att det de senaste tre åren har varit väldigt många anläggnings- och vägprojekt i Sverige. Men vi har även flyttat fram våra positioner på den tyska marknaden, säger Per Olof Nyman till ATL.

Ser du några orosmoln under 2020?

– Klimatrelaterade händelser som extrem nederbörd eller värmebölja som vi hade 2018 är exempel på externa risker. I slutet av året har vi haft ett starkt etanolpris, vilket gynnat vår etanoldivision, men det är svårt att förutsäga hur priset utvecklar sig under året.

Har flera ben att stå på

Mycket talar också för att vi står inför en global avmattning vilket snabbt kan påverka exempelvis Swecon om väg- och andra anläggningsprojekt läggs på is. Men det vägs upp av att Lantmännen även har ett starkt livsmedelsben att stå på, då livsmedelsförsäljningen brukar stå stark även under lågkonjunkturer, menar Per Olof Nyman och pekar på styrkan i en diversifierad portfölj.

Även problembarnet Lantmännen Maskin, som ingår i lantbruksdivisionen, gjorde en resultatförbättring under helåret 2019 med 8 procent till 9 miljoner kronor, medan rörelsemarginalen ökade med 0,2 procent. Som ATL tidigare berättat har Lantmännen Maskin lönsamhetsproblem och resultatet efter finansnetto blev –30,4 miljoner för helåret 2016. De senaste tre åren har resultatet dock vänt till plus igen.

Men orosmolnen kvarstår och under tredje tertialet 2019, alltså mellan september-december, försämrades rörelseresultatet med 7 miljoner och rörelsemarginalen med -0,6 procent. Men Per Olof Nyman vill förstås hellre fokusera på helårets resultatuppgång.

– Vi har vidtagit en hel del åtgärder och tillsatte i fjol en ny VD i form av Leif Thorwaldsson, samtidigt som vi under året gjorde kostnadsbesparingar på ett 50-tal miljoner verksamheten. Nu fortsätter vi titta på den totala kostnadsvolymen för att se över vår uppsättning av anläggningar, men vi har i närtid inga omedelbara planer på att lägga ner några.

Vad har orsakat lönsamhetsproblemen?

– Det har skett en nedgång i antalet sålda maskiner och då blir det mindre intäkter att sprida kostnaderna på. Vi har dock sett en förbättring under 2019, men det är fortsatt en ganska utsatt marknadsposition.

– Ja, det är ju en strukturförändring i hela lantbruket där gårdarna totalt sätt blir färre men större och därmed blir antalet maskiner färre. Det här är en trend som vi ser i hela Europa, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl som också deltog i intervjun med ATL.

Styrelsen föreslår en utdelning på totalt 730 miljoner kronor. Hade en större höjning varit möjlig givet rekordresultatet?

– Återbäringen är något högre än i fjol, men det är ingen rekordåterbäring, vilket beror på torkans fortsatta påverkan på lantbruksdivisionens resultat, men tack vare starka resultatsiffror i övriga delar möjliggörs ändå höjningar, säger Per Lindahl.

Utdelning till medlemmarna 2020

Lantmännens styrelse föreslår att den totala utdelningen till medlemmarna 2020, som baseras på 2019 års resultat, ska uppgå till totalt 730 miljoner kronor (620).

Och återbäring och efterlikvid bör vidare höjas till 1,75 procent (1,5) på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige, medan återbäringen föreslås lämnas med 1 procent (0,5) på inköp från Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter.

Totalt föreslås återbäring och efterlikvid motsvarande 205 miljoner kronor (157).

Insatsutdelningen bör däremot ämnas oförändrad på 8 procent. Detta baserat på insatsernas nominella värde, motsvarande totalt 237 miljoner (213)

Utdelningen vad gäller insatsemissioner ska totalt ska uppgå till 288 miljoner (250).

Mer ur helårsrapporten

Nettoomsättningen blev drygt 48,5 miljarder kronor (43,9), en ökning med 10 procent, varav 7 procent härrör från organisk tillväxt, alltså tillväxt i befintlig verksamhet, exklusive förvärv.

Division Livsmedel uppvisar sitt högsta resultat någonsin på drygt 1 miljard kronor (787). Brödprodukter som bakas direkt i butik och frysta hamburgerbörd säljer som smör, liksom färska brödvarianter i Danmark och Finland. Totalt växte Lantmännens livsmedelsaffär med 6 procent under 2019, jämfört med året innan.

Till 2022 är målet att koncernens hela resultat efter finansnetto ska uppgå till 2 miljarder kronor.

