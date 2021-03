Skånsk grädde på glassexport till Kina

Växjöföretaget Lohilo Foods säljer numera glass på tre kontinenter. Fokus ligger på svenska råvaror och allt mer grädde köps in från Skånemejerier.

Allt mer av grädden Lohilo Foods använder i sin glass köps in från Skånemejerier (arkivbild).

Börsnoterade glassproducenten Lohilo Foods, med varumärken som Alvestaglass, Järnaglass och proteinglassen Lohilo, är en storkonsument av svensk grädde. I fjol köpte bolaget 120 000 kilo grädde från Skånemejerier till glassfabriken i Växjö och inköpen väntas öka med 5-10 procent per år.

– Inköpen av grädde kommer att fortsätta öka i den takt vår marknad växer, säger Tyrone Andersson, vd Lohilo Foods.

Företaget startade som Alvestaglass 2008 med en lokal glassfabrik. Efterfrågan och produktion ökade efter hand och andra varumärken har köpts upp och lagts till sortimentet när företaget växt. Dessutom har distributionsavtal även tecknats med andra glassmärken som Häagen-Dazs och Nicks.

Ett exempel på förvärv i premiumsegmentet är Järnaglass. Trots det sörmländskt klingande namnet kommer grädden numera från skånska kor.

– Grundarna av Järnaglass hade ingen avsikt att fortsätta med den lokala produktionen och vi såg synergin i att flytta produktionen till vår fabrik i Växjö. Det trots att den är starkast i Stockholmsområdet, säger Tyrone Andersson.

Tyrone Andersson, vd Lohilo Foods.

Järnaglassen innehåller 50 procent grädde. Alvesta och Lohiloglassen innehåller vardera 9 procent grädde.

Bolagets inriktning är att alltid försöka använda svenska råvaror som grädde, bär och frukt i glassen.

– Inköpsavdelningen jobbar för att hitta svenska råvaror. Ambitionen är 100 procent, men vi når inte alltid ända fram och kommer att anstränga oss ytterligare för att nå det målet framöver, säger Tyrone Andersson.

Exporterar till bland annat Finland

2018 bestämde sig styrelsen för att också satsa inom hälso- och träningssegmentet med så kallad functional foods. Här finns bland annat den egna proteinglassen Lohilo men också drycker, bars och träningskläder.

Bolaget hade en omsättning på 246 miljoner 2020 vilket var en ökning med 74 procent jämfört med 2019. Glassen står fortfarande för 90 procent av verksamheten och functional foods för 10 procent.

– Glassen är basen i verksamheten och kommer att så vara under överskådlig framtid, även om vi tror att livsstilsdelen också ökar på sikt, säger Tyrone Andersson.

Lohilo finns i dag redan på flera exportmarknader med funtional foods-produkterna, inklusive Lohiloglassen. Bolaget exporterar till bland annat Finland, Holland, Slovakien och Tyskland.

– De första leveranserna har också gått till Mellanöstern och fler länder är på gång. Vi säljer proteinglassen på ”Made in Sweden” och då är svenska ingredienser och produktion i Sverige avgörande, säger Tyrone Andersson.

Lohiloaktien noterades på Nasdaq First North 26 oktober till kursen 22 kronor. Den 19 februari i år släppte bolaget ett pressmeddelande om att functional foods-produkterna ska börja säljas på den kinesiska marknaden via plattformen Taobao, som motsvarar Blocket. Säljstart under första kvartalet 2021.

Kursreaktionen blev omedelbar. På ett par timmar klättrade aktien från nivån 40 till 60 kronor.

– I steg ett blir det den koloniala portföljen med dricka, bars och pulver. I steg två kommer Lohiloglassen ut på den kinesiska marknaden. Glassen ska fortfarande tillverkas i Växjöfabriken och blir den en succé på den kinesiska marknaden kan gräddinköpen från Skånemejerier mycket väl komma att två- eller tredubblas, säger Tyrone Andersson.

Lohilo Foods AB

Omsättning: 246,6 miljoner kronor (141,5).

Omsättning egna varumärken: 115,6 miljoner kronor (101,9).

Export: 42 miljoner kronor (21).

Resultat efter skatt: -18,2 miljoner kronor (-12,2).

Marknadsandel: Lohilo Foods uppskattar sin marknadsandel på den svenska marknaden till 2-3 procent, uppger vd Tyrone Andersson.

Ägare: grundarna Dan Isaksson, Richard Hertvig 53,4 procent, Sante Dahl Invest 9,1 procent övriga 33,8 procent.

Källa: Lohilo Foods bokslutskommuniké 2020.

Glassmarknaden i Sverige

111 miljoner liter glass produceras årligen i Sverige.

Svensken äter nära 12 liter glass per capita/år. Näst mest i EU.

Den svenska glassmarknaden värderas till 308 miljoner euro, motsvarande 3,1 miljarder kronor.

Källa: Föreningen Svenska Glasstillverkare.

Sia glass stora på svensk glassmarknad

Sia glass är en av de större spelarna på den svenska glassmarknaden med en uppskattad marknadsandel kring 25 procent inom detalj- och servicehandeln. Sia glass växte med 13 procent under 2020 till en omsättning på 572 miljoner kronor.

Fokus ligger på svenska råvaror och bolaget använder 2,5 miljoner kilo grädde per år producerad på mjölk från tre gårdar; den egna Bertegård i Halland, Gammelstorp i Östergötland och Hagelsrum i Småland.

”Sedan har vi ett samarbete med Arla som producerar grädde av mjölken. Det är vårt sätt att garantera att det är svensk mjölkråvara i glassen”, säger Stefan Carlsson, vd på Siaglass.

Utöver trepartssamarbetet med Arla köps överskottsgrädde in från Gäsene mejeri.

Produktionen ökade under fjolåret och från januari i år har fabriken i Slöinge gått upp i fyrskift. En utbyggnad av fabriken inleds 2022.

”Svenska råvaror och svensk produktion har fått en starkare position hos konsumenterna i och med pandemin och det märks inte minst på glassförsäljningen. Vi är en av vinnarna på pandemin”, säger Stefan Carlsson.