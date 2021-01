Företrädare inom animalieproduktion svarar på frågor om effekterna av coronapandemin.

ATL har ställt frågor om effekterna av coronapandemin till ett antal företagare inom de gröna näringarna. I dag svarar företrädare för animalieproduktion.

Lars Johansson, kommunikationsdirektör De Laval International.

Lars Johansson är kommunikationsdirektör för DeLaval International.

1. Hur har pandemin påverkat ert företag?

– Vi befarade att vi skulle få svårt att komma ut med leveranser. Men det har löst sig, även i länder med mycket hårda restriktioner. Vi har samlat oss runt ett och samma mål: Att våra kunders verksamhet ska kunna fortgå 24 timmar om dygnet. Och vi ser att vi har haft ett ganska bra år, bättre än förväntat.

2. Vilka lärdomar har ni kunnat dra av utmaningarna pandemin fört med sig?

– Betydelsen av det finns en självständighet i organisationen, att man kan ta snabba beslut om man är någorlunda överens om riktningen. Sedan har vi insett att allt resande vi gjort inte har varit affärskritiskt.

3. Tror du att corona kommer att skapa förändringar i ert sätt att jobba på lång sikt, när pandemin är över?

– Redan före pandemin hade vi bestämt att vi skulle arbeta mer digitalt och vara färre på mässor till exempel. I år har mer försäljning och kundmöten skett digitalt. Det kan inte ersätta ett fysiskt möte, men kan fungera som ett bra komplement.

Jeanette Blackert, grisbonde vid Blackert Lantbruk i Skänninge.

Jeanette Blackert driver Blackert Lantbruk i Östergötland.

1. Hur har pandemin påverkat ert företag?

– Avräkningspriset på svensk gris är rekordhögt. Försäljningen har gått jättebra. Men under den andra vågen blev vi drabbade när fyra av sju insjuknande i personalen. Som tur var hände det under en lugn vecka så det ordnade sig. Men hade det hänt under en grisningsvecka hade vi nog fått kalla in extrapersonal.

2. Vilka lärdomar har ni kunnat dra av utmaningarna pandemin fört med sig?

– Lärdomarna är väl att ha ett gott smittskydd även utanför stallarna som vi är väldigt noga med i dag. En annan lärdom är att vi lever i en värld som snabbt kan förändras och förutsättningarna för företag och livsstil ändras snabbt.

3. Tror du att corona kommer att skapa förändringar i ert sätt att jobba på lång sikt, när pandemin är över?

– Inte i vårt företag men jag tänker att vi måste förvalta det förtroende vi har fått av konsumenterna under pandemin. Att de vill fortsätta köpa svenskt och svenska råvaror.

Så slog pandemin mot lantbruket – del 1 av 4

I en artikelserie om fyra delar tittar ATL närmare på hur coronapandemin har påverkat företagare inom lantbrukets olika näringsgrenar. I dag: Animalieproduktion.