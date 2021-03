En orsak till att valet föll på Per Olof Nyman är att valberedningen sökt efter specialkompetens inom jord- och skogsbruk.

Per Olof Nyman har varit koncernchef för Lantmännen sedan 2012, och har också styrelseuppdrag i köttkoncernen HKScan Oyi och i HaGe Kiel, ett av Tysklands ledande bolag inom spannmålshandel och lantbruk.

Valberedningens ordförande Lennart Haglund säger i en kommentar:

”Valberedningen har konstaterat att Swedbanks styrelse nu fungerar väl. I sitt arbete inför årets bolagsstämma har valberedningen sökt specialkompetens inom jord- och skogsbruk, samt sparaprofil på hushållssidan.”

Under stämman den 25 mars valdes Per Olof Nyman och ekonomen Annika Creutzer in i styrelsen, som därmed vuxit från tio till tolv ledamöter under ordförande Göran Perssons ledning.

