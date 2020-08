Lantmännen slutar ta emot ekologisk kvarnvete på anläggningarna i Västsverige

Lantmännen slutar ta emot ekologisk kvarnvete på anläggningarna i Västsverige 2021, som en del i en större effektiviseringsprocess av spannmålsflödet.

Orsaken är att volymen Krav-vete som klarat kvalitetskraven för kvarn varit förhållandevis liten. Därför har även det som klarat kraven använts i foderproduktionen i Lidköping, samtidigt som lantbrukarna har fått betalt för kvarnvete. Prisskillnaden mellan ekologiskt fodervete och kvarnvete är cirka 40 öre per kilo.

– Vi har ingen kvarn i närområdet som vi kan försörja med kvarnvete och vi har ett stort behov av fodervete, säger Bengt Karlsson, regionchef för Lantmännen i väst.

Transport kommer kosta

Syftet med förändringarna är att få en effektivare hantering av spannmålen.

– På det sättet kan vi få ett bättre flyt i våra anläggningar under hösten, framför allt under skörden, och en större kapacitet under skördeperioden. Det är det vi strävar efter, och att hålla nere kostnaderna. Det ska ju leda till en än bättre betalningsförmåga på spannmål, det är den målsättning vi har, säger Bengt Karlsson.

Alternativet från och med 2021 är att ekologisk kvarnvete som produceras i väst hämtas på gård och transporteras till någon annan av Lantmännens anläggningar, exempelvis den i Strängnäs. Det kan göras även under skördeperioden. Transporten innebär en merkostnad för lantbrukaren jämfört med att lämna direkt till anläggningen.

Ser sig om efter andra aktörer

Fredrik Fröjd, ekologisk mjölkproducent på Sventorp Lunden i Skövde, odlar Krav-kvarnvete på upp till 70 hektar. Han vill inte gå över till att odla fodervete helt och hållet och ser sig därför om efter en annan aktör att sälja till.

– Jag har blivit erbjuden av Lantmännen att de kan köra det till Strängnäs och det är jag inte intresserad av. Det finns ju andra som köper som har sina anläggningar här runtomkring mig, säger Fredrik Fröjd.

Fredrik Fröjd, ekologisk mjölkproducent på Sventorp Lunden i Skövde, odlar Krav-kvarnvete på upp till 70 hektar.

”En knepig sak”

Han har även fått besked om att ekologisk raps, som är en lika stor gröda för honom som kvarnvetet, måste ha maximalt 9 procents vattenhalt för att inte vägas in som konventionell. Det gäller redan i år.

– Det är också en knepig sak. Det är trots allt en prisskillnad på konventionell och ekologisk raps i dag på cirka 4-5 kronor.

Han anser att Lantmännen agerar fel och tror att de får tänka om.

– Det känns som om Lantmännen är på väg att blir en stor importör i stället för att ta hand om det vi själva producerar. Man får ställa sig frågan varför man startade Lantmännen en gång i tiden, det är bondenytta det handlar om.

Drabbar små aktörer

Den ekologiska smågrisproducenten Håkan Karlsson på Norra Härene Backaholm i Lidköping blev förvånad när han fick beskedet i sitt odlarbrev.

– Jag tycker att det är jättetråkigt naturligtvis. Vi ska väl gynna det ekologiska, så plockar de bort det i stället, säger han.

Han odlar mest foder till grisarna, men en del har blivit Krav-kvarnvete som sålts till Lantmännen.

– Vi som inte är så stora blir ju alltid drabbade. Jag får se mig om efter en annan samarbetspartner i stället.

Öppnar upp möjligheter

Ekoodlaren Emil Olsson på Slätte gård påverkas inte av beslutet då han inte levererar något till Lantmännen, utan säljer själv direkt till kvarnarna. Han undersöker nu möjligheten att börja handla med ekospannmål.

– Det här öppnar kanske upp för oss andra småskuttar. Vi kommer inte att gå ut och satsa på det i år, men mycket möjligt om ett år eller så.

Emil Olsson funderar på att bli spannmålshandlare.

I år går det att lämna ekologiskt kvarnvete som vanligt till Lantmännens anläggningar i väst. Övriga ekogrödor såsom maltkorn, råg och grynhavre tas fortsatt emot på anläggningarna som tidigare.