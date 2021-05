Lantbrukare: Måste satsas mer på digitalisering

104 lantbruksföretagare från Landshypoteks lantbrukspanel har besvarat frågor om digitaliseringen inom lantbruket. Bland de tillfrågade framgår att en majoritet (59 procent) ser positivt på detta och att digitaliseringen sker i lagom takt.

Digitala verktyg används av lantbrukarna inom flera områden, främst kommunikation, administration, informationsinhämtning från mark och djur och för precisionsodling, GPS i maskiner eller beräkning av utsäde, gödning och bekämpningsmedel. Majoriteten anser att digitala verktyg har underlättat arbetet och gjort verksamheten den effektivare, medan 10 procent anser att arbetet på gården försämrats.

Men digitaliseringen för inte bara med sig positiva effekter, enligt de tillfrågade. Nära hälften pekar på teknikstrul och risken för digitala intrång som nackdelar. Men även dålig uppkoppling och strömavbrott är problem som i vissa fall medfört kostnader för verksamheten.

En majoritet av paneldeltagarna anser att det borde satsas mer på den digitala infrastrukturen på landsbygden och att lantbrukets intresseorganisationer bör driva frågan mer.

Om rapporten: Den digitala lantbrukaren (Lantbrukspanelen 1/2021)

Datan har samlats in via enkät och intervjuer under våren 2021. 104 lantbruksföretagare har besvarat frågorna.

Lantbruksföretagarna ingår i Landshypotek Banks Lantbrukspanel och får två till tre gånger om året möjligheten att ge uttryck för vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna.

Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd utan syftet är att ge en övergripande bild av stämnings- och känsloläget inom lantbruket kring aktuella frågor.

Källa: Lantbrukshypotek Bank, Den digitala lantbrukaren.