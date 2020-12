Att inte torka spannmålen kan innebära en risk vid lagring.

Att inte lagra på rätt sätt kan leda till kvalitetsförsämringar i spannmålen och i värsta fall mögeltillväxt och insektsangrepp.

Att hålla värme och fukt borta är A och O. Årets gynnsamma väder ledde till en smidig skörd med låga vattenhalter i grödorna, nedåt 12-13 procent, hos många lantbrukare. Det kan emellertid ha gjort att spannmålen inte torkats i samma utsträckning, vilket innebär en risk vid lagring.

– Det är viktigt att ha koll på sina lager eftersom året har varit lite lurigt. Har spannmålen inte alls gått över tork behöver man vara medveten om att det kan bli en uppförhöjning i vattenhalten på grund av cellandningen i kärnan, om den inte har blivit riktigt avdödad, säger Per Gerhardsson, inköpschef för spannmål på Lantmännen.

För att säkra sin lagrade vara bör man regelbundet kontrollera att vattenhalt och temperatur inte förändras i spannmålen, råder han.

Kyla spannmål på gården bekymmersamt

Förra året var det svårt att kyla spannmålen på grund av vädret och en hel del vattenhalter steg under lagringsperioden.

Generellt har det förekommit att inleveranser haft för höga vattenhalter de senaste åren, enligt Lantmännen. Lantbrukare som levererar en vara med en vattenhalt över 15 procent kan välja mellan att ta hem varan och torka den, eller få den avräknad som energispannmål. Grödor som överstiger basvattenhalten men understiger avvisningsgränsen kan tas emot som fodergröda.

– Det är de krav som både industrin och exportmarknaden har. Det är viktigt att grödan håller rätt vattenhalt för att undvika onödiga kostnader, säger Per Gerhardsson.

Kylning av spannmål ute på gårdarna ser ut att ha varit ett bekymmer även i år.

– Många lantbrukare jag har pratat med har haft jätteproblem att få ned temperaturen i spannmålen. Jag gissar att det är för att det har varit en varm höst, säger Ola Severin, säljare och tekniker på Anticimex.

Han har utfört många gasningar av spannmålslager för att få bort skadeinsekter i höst. Det är framför allt kornvivel, men även sågtandad plattbagge, som bekämpas i spannmålslagren. Insekterna frodas i högre temperaturer och spannmålen behöver så snabbt som möjligt komma ned till en temperatur kring 12-14 grader för att stoppa förökningen.

Kornvivel (Sitophilus granarius) trivs i spannmålen och frodas vid högre temperaturer.

Sågtandad plattbagge (Oryzaephilus surinamensis) kan också ställa till besvär.

Ola Severin råder lantbrukarna att ha noggrann kontroll på temperaturen i spannmålslagren, att använda insektsfällor och vittja dem en gång i veckan.

Än så länge finns inga signaler om att kvaliteten på de volymer som levererats in till Lantmännen har varit dålig. Men mycket spannmål ska lagras ett tag till och behöver underhållas.

– Framför allt handlar det nu om att lufta spannmålen under vinterhalvåret. Under fina soliga dagar ska man passa på att dra igenom luft så att man får in frisk luft i anläggningen utan att för den sakens skull dra in fukt. Soliga och klara dagar med låg luftfuktighet är bra dagar då man kan bibehålla en låg vattenhalt som är godkänd. Sedan när man kommer fram på vårkanten är det återigen viktigt att ha koll på insekterna som börjar vakna till liv när temperaturen stiger, säger Per Gerhardsson.

Tips och råd för hållbar lagring

Städa lagerplatsen noggrant innan grödan läggs in. Sanera eventuellt mot insekter i förebyggande syfte.

Torka spannmålen, även partier med låg vattenhalt.

Kyl spannmålen till 12-14 grader.

Kontrollera temperatur och vattenhalter regelbundet.

Använd insektsfällor och vittja dem en gång veckan.