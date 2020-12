Kvaliteten på betorna i riskzonen efter nya förseningar

Sockerbruket i Örtofta fortsätter att brottas med problem. Bruket har gått med reducerad kapacitet under långa perioder och den gångna helgen stoppades på nytt inleveranser. Nu väntas kampanjen förlängas ytterligare.

Mycket pekar mot att säsongens sockerbetskampanj blir en upprepning av fjolårets rekordlånga kampanj som pågick ända till 14 februari, efter driftproblem i fabriken. I år startade bruket en vecka tidigare för att vara på säkra sidan, men efter upprepade driftproblem ser den pågående kampanjen ut att dra över det beräknade slutdatumet i mitten av januari.

– Det går med lägre fart än prognostiserat. Det medför drygt två veckors förlängning så nu räknar vi med första veckan i februari som slutdatum för kampanjen, säger Olof Dahlgren, fabrikschef på Nordic Sugars anläggning i Örtofta.

Just nu är fabriken uppe på 95 procents kapacitet, men har fortfarande problem med indunstningen där felsökning pågår.

Anders Lindkvist, generalsekreterare på Betodlarna delar Nordic Sugars bedömning och spår att kampanjen förlängs till ”en bit in i februari”.

Sista upptagningsdag för betorna var satt till 1 december men har flyttats fram till 10 december. Nära nog alla odlare har fått sina leveransdatum uppskjutna.

Risk för kvalitetsproblem

Enligt Anders Lindkvist kan förseningen innebära en risk för kvalitetsproblem på betor som ska levereras från 15 januari och framåt.

– Det kan gå bra, men det är en uppenbar odlarrisk. Allt hänger på vädret, säger han.

I dag är i stort sett samtliga betor upptagna ur jorden och ligger i stukor vid fältkanten täcka med väv. Det som inträffar när betorna lagras för länge i stukan vid för höga temperaturer är att betan börjar konsumera det egna sockret. Blir temperaturen för hög, alternativt om det kommer en frostknäpp, riskerar det att påverka kvaliteten på de lagrade betorna.

Håller sig temperaturen stabil kan lagringen däremot visa sig bli en bonus för odlaren.

Bättre tillägg i år

Nordic Sugar betalar ut ett tillägg för sena leveranser efter 1 december. Tillägget är bättre denna säsong än under den förra. Ersättningen stiger i takt med att dagarna går och kommer att vara uppe på 80 kronor per ton sista januari, ovanpå grundpriset på 300 kronor per ton.

– Det kommer att bli en dyr kampanj för Nordic Sugar. Det är inte bara sentilläggen utan också att de blir tvungna att köra bruket ett antal veckor extra för att få fram samma sockermängd, säger Anders Lindkvist.

I fjol tillämpades en ersättningsmodell där betmaterial som blivit dåligt i lagringen sorterades bort av odlaren samtidigt som Nordic Sugar i princip gav full ersättning för att slippa få in det dåliga materialet i fabriken.

– Den modellen har vi inte tagit i bruk i år, men den kommer att vara med i diskussionerna om kampanjen drar ut på tiden. Sedan ska vi också vara medvetna om att modellen bara behöver användas om vi får ett dåligt betmaterial i stukorna, säger Jacob Bennet, ordförande i Betodlarna.

