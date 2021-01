Sparris ger hög omsättning på liten yta

Åsa och Johan Sjöblom.

Första gången Åsa Sjöblom såg grön sparris odlas var 1996 på Gotland.

– Jag hade aldrig ätit grön sparris, den enda sparrisen jag hade ätit var vit på burk, säger Åsa Sjöblom.

Då studerade hon till hortonom vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och hennes pojkvän Johan Sjöblom studerade till lantmästare. I dag är de gifta med två barn och tillsammans driver de Kullasparris och bor i ett nybyggt hus i gotländsk stil utanför Jonstorp i Skåne.

Det var hos Johan Sjöbloms pappa, Åsa Sjöbloms svärfar, som hon fick bryta sparris direkt på åkern.

– Det var en helhetsupplevelse när jag var på Gotland. Vi var där på våren när ön är som vackrast. Tanken på att en dag odla sparris tog vi med oss tillbaka till Alnarp, säger Åsa Sjöblom.

När ATL besöker Kullasparris finns lite ekologiska grönsaker kvar, grönkål, jordärtskockor och purjolök.

I dag odlar de ekologisk sparris på lite drygt ett hektar och nu till våren planterar de mer sparris. Kullasparris säljer den mesta sparrisen hemma på gården, till restauranger samt via närliggande butiker, ingenting till grossister. Tack vare den strategin har de fått upp hektaromsättningen som i snitt är cirka 200 000 kronor per hektar.

– Vi säljer i snitt sparrisen för 160 kronor kilot plus moms. Kunderna som handlar här hemma på gården betalar 230 kronor medan de odlare som säljer till grossister brukar få 70-80 kronor per kilo, säger Johan Sjöblom.

– Vi säljer inte tonvis, men till en hyfsad prisnivå direkt till slutkund och med låga omkostnader. Det gör att vi kan skapa en högre marginal, säger Åsa Sjöblom.

Johan Sjöblom i sparrisfätet.

Sa upp sig från jobbet

När familjen Sjöblom började bygga sin gård 2011 arbetade Åsa Sjöblom som kvalitetsutvecklare på Svenska Odlarlaget i Helsingborg. Då hade de ingen tanke på att det skulle gå att leva på lantbruket. I dag har de fyra hektar mark, två hektar är gröngödslingsvall och två hektar odlas med sparris och andra frilandsgrönsaker. Åsa Sjöblom sade upp sig från sitt jobb 2014 och året efter drog paret Sjöblom igång en gårdsbutik på Sofiero gård utanför Helsingborg med fyra andra företag.

– Vi delade på ansvaret för bemanningen mellan företagen. Butiken har varit jätteviktig för vår marknadsföring, säger Åsa Sjöblom och förklarar att det var där hon lärde känna många av de kunder som i dag prenumererar på deras grönsakskassar eller handlar från dem via den lokala rekoringen.

Åsa Sjöblom har provat att ha gårdsbutik, men det blir inte tillräckligt rationellt. I dag behöver kunderna förbeställa alla grönsaker. Vissa kunder hämtar själva sina kassar.

När gårdsbutiken upphörde övergick Åsa Sjöblom till att helt arbeta med den egna gården.

Johan Sjöblom, som hade slutat som konsult på LRF Konsult ett par år innan familjen flyttade till gården, drev på heltid ett eget konsultföretag där han hjälper lantbrukare med ekonomisk rådgivning och att söka EU-stöd. Han arbetar fortfarande som konsult vid sidan av gårdsarbetet, men under sparrissäsongen arbetar han heltid på gården.

Kullasparris odlar mer än ekologisk sparris. Här odlas även grönkål, svartkål, spetskål, brysselkål, mangold, bondbönor, skärbönor, vaxbönor, purjolök, gul lök, röd lök, vitlök, bladpersilja, zucchini, matpumpor, sockermajs, jordärtskockor, hösthallon och svarta vinbär.

Låga omkostnader gör det möjligt

En annan framgångsfaktor för paret Sjöblom är att de snabbt förstod vikten av varumärket Kullasparris. Lokalpressen hjälpte dem på traven.

– Redan första året vi fick skörd gjorde lokaltidningen reportage om vår sparris och många ville komma på studiebesök, då hade vi knappt något att sälja, säger Åsa Sjöblom.

– Det går inte att överleva på varje gren, men tillsammans och med låga omkostnader så kan vi leva på våra verksamheter, säger Johan Sjöblom.

I höstas investerade Sjöbloms i ett mobilt hönshus för grönbetesägg vilket ger merförsäljning.

Kullasparris

Bolagsform: Två enskilda firmor.

Ägare: Åsa Sjöblom respektive Johan Sjöblom.

Verksamhet: Ekologisk sparris och grönsaksodling, ägg, honung, uthyrningsboende, konsultintäkter.

Antal anställda: En timanställd med F-skatt vid behov utöver ägarna.

Areal: 4 hektar, just nu odlas 2 hektar med sparris/grönsaker.

Antal djur: Höns 80 stycken, 6 bisamhällen.

Omsättning: Drygt 1 miljon kronor.

Resultat: Låga omkostnader gör att resultatet är tillräckligt för varsin ”hyfsad lön”, dock inte i nivå med normal anställning.

Vinstmarginal: Eventuell vinst återinvesteras.

Det tog tio år för paret Sjöblom att hitta en lämplig plats för att bygga upp sin gård. Det är viktigt med rätt markbeskaffenhet.

Bevattnar inte

Åsa och Johan Sjöblom skördar 1,5-2 ton ekologisk sparris per hektar och har bara kommunalt vatten, så de kan inte vattna sparrisen. I Holland med konventionell odling och bevattning får de 10 ton per hektar, och i Sverige med konventionell odling och bevattning skördar man cirka 4-6 ton per hektar.

Johan Sjöbloms gotländska arv syns i det moderna boningshuset och sparrishuset (till vänster) som är byggda i gotländsk stil. Muren och verandaplattorna är gjorda i gotländsk kalksten. Vid sidan av lantbruket hyr paret Sjöblom ut ett semesterboende som ligger i sparrishuset där även gårdsförsäljningen inryms. Lokalen nyttjas även i samband med studiebesök och sparrissafari.

Tips: Tänk på marknadsföringen

• Det är bra att vara serviceinriktad, men tänk på dig själv också. Våga tacka nej, det är lätt att göra allt som kunderna ber om.

• Vad beredd på att jobba hårt när det är säsong.

• Tänk igenom din marknadsföring. Ett varumärke ser proffsigt ut med en logotype och att det finns en story bakom.