Krav på förlängd tid till SAM-ansökan

8 april är sista datum för SAM-ansökan. Med tre veckor kvar till deadline har cirka 21 000 färdiga ansökningar registrerats. Det är helt i enlighet med Jordbruksverkets förväntningar så här långt. Men eftersom det under 2019 kom in 58 792 SAM-ansökningar återstår närmare två tredjedelar av årets ansökningar.

De flesta lantbrukare tar hjälp av rådgivare med sin SAM-ansökan. Nu oroas konsultföretagen över att coronavirusets spridning kan göra det omöjligt att få in ansökningarna i tid.

Branschråd för lantbrukets rådgivningsföretag har under någon vecka haft en dialog med Jordbruksverket om de här frågorna och bestämt sig för att agera.

– Vi har unisont från rådgivningsbranschen gått in med en skrivelse till Jordbruksverket om att vi vill förlänga ansökningstiden, säger Per Skargren, segmentschef för jord och skog på Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult).

6 maj

En utebliven eller försent inlämnad ansökan får stora ekonomiska konsekvenser för lantbrukaren, hävdar branschrådet i skrivelsen, och kräver med hänvisning till smittspridningen att Jordbruksverket ger ett generellt anstånd till åtminstone 6 maj för inlämning av SAM-ansökningar.

Patrik Alenfelt, chef för Jordbrukarstödssektionen på Jordbruksverket, har haft löpande kontakter med rådgivarna och nyligen mottagit skrivelsen.

– Vi har förstått att man känner oro från konsultsidan, särskilt om läget med smittspridning skulle förvärras, säger han.

Att ändra slutdatum för SAM-ansökan är i princip ingen komplicerad process. Jordbruksverket kan själva ta beslutet om att flytta sluttiden ända fram till 15 juni; alltså det datum som är sista dag för en del ändringar i SAM-ansökan.

Kan ge senare utbetalning

Men att skjuta fram inlämningsdatumet påverkar den vidare handläggningen av ansökningarna.

– Vi för också en dialog med länsstyrelserna om detta. Hela handläggningsarbetet ska hinnas med och om man förskjuter ansökningstillfället krymper tiden på andra sidan, säger Patrik Alenfelt.

Kan en förlängd tid leda till försenade utbetalningar i höst?

– Hinner inte länsstyrelserna kontrollera i den omfattning som EU:s regelverk kräver har vi normalt ingen rätt att betala ut pengar. Så det kan absolut påverka möjligheten till utbetalning, om inte regelverket ändras, säger Patrik Alenfelt.

Jesper Broberg, vd för Hushållningssällskapens Förbund och en av initiativtagarna till skrivelsen, hyser dock gott hopp om att Jordbruksverket ska gå rådgivningsföretagen och lantbruket till mötes.

– Jag är inte orolig för det. Stefan Löfvén har sagt att myndigheterna ska vara snabbfotade och ta egna initiativ. Att ändra datum är helt i linje med statsministerns besked, säger Jesper Broberg.

Branschråd för lantbrukets rådgivningsföretag

Består av 17 företag som ägnar sig åt lantbruksrådgivning avseende ekonomi, EU-frågor, växtodling, djur och energi.

Hushållningssällskapen, Växa Sverige, Lovang Lantbrukskonsult och Ludvig & Co är några av medlemsföretagen.