ICA har minskat de kampanjer som marknadsför ekologiska produkter med 27,5 procent under 2020. Även andra aktörer inom dagligvaruhandeln har minskat antalet kampanjer för ekologisk mat. Antalet rikstäckande eko-kampanjer har i genomsnitt sjunkit med cirka tusen stycken mellan 2017-2020.

Detta visar en kartläggning som företaget Matpriskollen genomfört och som Ekoweb tidigare skrivit om.

Tapp på 30 procent

Inom segmenten frukt & grönt, ägg samt inom mejeri är minskningen av ekologiska reklamkampanjer störst. Tappet är på 30 procent under 2020.

Reklamen för vegetariska produkter minskar också. Under året har antalet rikstäckande kampanjer minskat med 20 procent.

Mot strömmen går dagligvarukedjan ICA Maxi, som i stället ökar sin marknadsföring för vegetariska produkter.

– Generellt har kampanjer för matvaror över lag minskat under coronapandemin. Det är dyrt att kampanja och man har säkert sparat in på det. Vi har inte kartlagt detta ännu men jag tror att lokala butiker har tagit in mer lokalproducerat mat i stället för eko, vilket kan vara positivt för lokala producenter, säger Ulf Mazur, vd för Matpriskollen till ATL.