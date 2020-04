KPI, konsumentprisindex, mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska produktionen, alltså de priser konsumenter faktiskt betalar. KPI var nära helt oförändrat mellan februari till och med mars i år, liksom under de senaste tolv månaderna till och med mars i år. Det visar ny statistik från SCB.

Livsmedels-KPI, exklusive alkoholfria drycker, ökade dock med 0,82 procent under februari till och med mars och med 2,5 procent den senaste tolvmånadersperioden. Men det var överlag små prisrörelser nedbrutet på enskilda livsmedel. Det visar den fördjupade SCB-statistik som ATL tagit del av.

Vitkål ökade mest

Bland de undersökta livsmedlen var prisökningen störst för vitkål som från februari till och med mars blev drygt 19 procent dyrare. Vitkål har de senaste tolv månaderna dock blivit 23 procent billigare. Från februari till och med mars var det i grönsakskategorin gurkan som tappade mest i pris. Den blev drygt 11 procent billigare, men cirka 7 procent dyrare under den senaste tolvmånadersperioden.

Potatispriserna var överlag i stort sett oförändrade frånsett Kravmärkt potatis som blev 7 procent dyrare under februari till och med mars. Morotspriset backade under den korta mätperioden med 4 procent, och har sjunkit med cirka 21 procent den senaste tolvmånadersperioden. Bland grönsakerna är det salladskålen som ökat mest i pris under den långa mätperioden och blivit 8 procent dyrare.

Köttpriserna stiger

Nötkött blev från februari till och med mars i år drygt 2 procent dyrare respektive 6 procent dyrare under de senaste tolv månaderna. Grisköttspriset steg med 3 respektive drygt 6 procent. Fjäderfäpriset var upp med 2 respektive 2,5 procent, medan lammköttspriset blev drygt 5 respektive 5,3 procent dyrare.

Vetebrödspriset steg med knappt 6 procent respektive 2,5 procent. Mjölpriset var oförändrat under den kortare mätperioden, men steg med 6,2 procent de senaste tolv månaderna. Grynpriserna steg med 1,2 procent respektive 3,4 procent.

Livsmedlen i kategorin mjölk, ost och ägg var i stort sett oförändrade i båda mätperioderna.