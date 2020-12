Helt frivilligt och utan stresspåslag ska Hanskamps ko-toa stimulera djuren att släppa ifrån sig urinen. Renare golv, bättre djurhälsa och renare gödselfraktioner är tre av fördelarna.

Europas ledande mässa med husdjurstema blir inte av som planerat under 2021, och i stället skissar mässarrangören på en digital nedbantad variant i februari.

Precis som den fysiska varianten kommer även den digitala mässan att ha fokus på teknik och nätverkande. Förutom biljett krävs en dator med webbkamera, mikrofon och högtalare.

Innovativ kotoalett prisas

Eurotires guldmedalj går i år till innovationen Cow Toilet som är utvecklad av Hanskamp Agro Tech, och som närmast kan liknas vid en urinoar som är speciellt utvecklad för mjölkkor.

Produkten spinner vidare på många av de tankar som bygger på att minska ammoniakutsläppen i stallmiljön, genom att i det här fallet försöka samla upp så mycket som möjligt av de 15 till 20 liter urin som varje ko producerar varje dag.

Utvecklat för lösdrift

Systemet, som är utvecklat för lösdriftstall, består av en utfodringsstation med ett tillhörande uppsamlingskärl för urinen. Boxen har galler på sidorna, och påminner därmed lite om en mjölkrobot som bygger på samma form av frivillighet.

Genom mekanisk beröring stimuleras sedan kon att släppa ifrån sig urinen. Samma berörningsteknik kan exempelvis även en djurskötare använda sig av om de vill att kon ska kissa, men skillnaden här är alltså att det sker helt mekaniskt.

När koppen berör djuret mekaniskt stimuleras kon att släppa ifrån sig urinen.

Enligt företaget ska metoden heller inte stressa djuret. Tack vare produkten ska urinen separeras från avföringen på ett enkelt sätt, vilket också ska ge renare golv och därmed bättre djurhälsa. Bättre luftkvalitet i stallmiljön är ytterligare en bonus.

På marknaden under 2021

En annan fördel med urinsepareringen är att det även blir möjligt att utföra mer riktade gödselinsatser. Eftersom urinen innehåller kväve och kalium, medan fastgödseln innehåller mycket forsfat och organiskt material, blir det enklare att styra sin precisionsodling.

Hanskamp arbetar just nu med att få produkten certifierad, och de första modellerna väntas komma ut på den nederländska hemmamarknaden under mitten av 2021. Varje toalett ska vara dimensionerad för 25 kor, och priset börjar runt 200 000 kronor per enhet.

Liknande produkter har sedan tidigare även utvecklats för andra djurslag. Två av de mest omnämnda är Big Dutchmans gristoa och svenska Moving Floor som utvecklar liknande lösningar för både grisar och kalvar.