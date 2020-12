Jordbrukets utsläpp oförändrade

Under 2019 motsvarade de totala växthusgasutsläppen inom jordbruket ungefär 14 procent av Sveriges totala utsläpp, enligt Naturvårdsverket (arkivbild).

Totalt har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 29 procent sedan år 1990, och med 2,4 procent senaste året. Framför allt är det uppvärmning av bostäder, industrin och inrikes transporter som bidragit till de minskade utsläppen.

Men det är två sektorer som inte följer den nedåtgående trenden – jordbruk och arbetsmaskiner.

Sedan 1990 har jordbrukets utsläpp minskat med 9 procent, främst på grund av färre djur, ökad produktivitet och minskad användning av mineralgödsel fram till år 2012. Därefter har minskningen stannat av och siffrorna är i princip oförändrade.

Under 2019 motsvarade de totala växthusgasutsläppen inom jordbruket ungefär 14 procent av Sveriges totala utsläpp, enligt Naturvårdsverket.

”Kan inte jämföra extremår”

Mellan åren 2018 och 2019 ökade utsläppen med cirka 1 procent. Naturvårdsverket menar att det främst beror på ett ökat utsläpp från användning av skörderester från grödor som gödsel.

LRF betonar att ökningen har att göra med särskilda faktorer under de aktuella åren.

– Det går inte att jämföra två extremår. 2018 hade vi den extrema torkan, samtidigt som 2019 var ett rekordår. Man måste också ta hänsyn till att jordbruket är en sektor som också binder kol, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström, till SVT.

Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande.

Fler sektorer spelar in

Det finns ytterligare stora mängder utsläpp kopplade till jordbruket men som redovisas under andra sektorer.

Ett exempel gäller arbetsmaskiner så som traktorer och grävmaskiner där jordbruket står för 16 procent av de totala utsläppen. Sektorn har ökat sina utsläpp med knappt 10 procent sedan 1990.

Störst klimatpåverkan har arbetsmaskiner inom industri, bygg och anläggning.

Siffrorna i texten avser territoriella utsläpp och inkluderar inte det klimatavtryck som Sverige orsakar i andra länder.

Utsläppsmål

Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045.

För att detta mål behöver minskningstakten mellan 2019 och 2045 nå ett genomsnitt om 6-10 procent per år över tid. Detta är dock ett genomsnitt för perioden mellan 2019 och 2045, vilket innebär att målet kan nås även om utsläppsminskningarna sker sent under perioden. Intervallet motsvarar hur stor andel av kompletterande åtgärder som används för att nå netto-noll-målet.

