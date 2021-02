Jordbruket centralt när EU ska klimatanpassas

Klimatkrisen är redan här och oavsett vilka åtgärder som vidtas för att minska utsläppen av växthusgaser framåt så kommer det att krävas anpassning till de oundvikliga förändringarna i den globala uppvärmningens spår. Lantbruket är en av de näringar som påverkas allra mest av höjda temperaturer och ett mer oförutsägbart väder. Att de gröna näringarna nämns ofta i den klimatanpassningsstrategi som EU-kommissionen offentliggjorde i veckan är därmed inte konstigt.

EU-kommissionen ser bland annat ett behov av nytt och bredare växtmaterial i både jord- och skogsbruk, i takt med att odlingsvillkoren förändras. Det kommer bland annat att krävas ändringar i lagstiftningen kring produktion och försäljning av utsäde och plantor. Jordbruket måste också anpassas till en minskad tillgång på vatten, med hjälp av både högteknologiska och så kallade naturbaserade lösningar. Den gemensamma jordbrukspolitiken kan användas för att stötta effektivare vattenanvändning i jordbruket, enligt EU-kommissionen.

Bättre planering

EU-kommissionen vill också samla och sprida data om klimatförändringarna för att ge berörda bättre möjligheter att anpassa sina verksamheter.

– Med mer precis modellering av framtida risker kan bönder bättre planera vilka grödor de ska odla, sa Frans Timmermans, vice ordförande och klimatansvarig i EU-kommissionen, när strategin presenterades.

Klimatanpassningsstrategin ska samordnas med de andra strategier som EU-kommissionen tagit fram som delar av den övergripande klimat- och miljöstrategi som kallas den gröna given. Där ingår bland annat en ny skogsstrategi, en strategi för biologisk mångfald och livsmedelsstrategin Från jord till bord.

Klimatkostnader

Klimatrelaterade extrema händelser kostar runt 12 miljarder euro, ungefär 121 miljarder kronor, per år. Höjs temperaturen med 3 grader jämfört med förindustriella nivåer beräknas de kostnaderna öka till minst 170 miljarder euro per år. Förluster på grund av torka skulle uppgå till 40 miljarder euro per år.

Källa: EU-kommissionen